Интерпол отказался комментировать СМИ запрос РФ по Смоленкову

В Международной организации уголовной полиции (Интерпол) отказались комментировать информацию о запросе Москвы по поводу местонахождения гражданина России Олега Смоленкова.

Информация, переданная страной-участницей в Интерпол, остается в распоряжении этой страны, заявили ТАСС в пресс-службе организации. Именно по этой причине Интерпол не дает комментарии. Исключением могут быть "особые обстоятельства и с разрешения соответствующей страны-участницы". В организации порекомендовали выяснить подробности запроса и ответа на него у соответствующих национальных органов.

О том, что Москва направила запрос в Интерпол о местонахождении Смоленкова, ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело", - отметила Захарова. В Москве "шпионский скандал" вокруг так называемого агента американских спецслужб Олега Смоленкова назвали пропагандистским ударом по президенту США Дональду Трампу, который был нанесен его противниками по предвыборной гонке за кресло хозяина Белого дома.