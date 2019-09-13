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Рубрика: Власть

Лавров: Война в Сирии действительно закончилась

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, война там действительно закончилась. Однако все еще сохраняются отдельные очаги напряженности, речь идет о территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат.

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Лавров: Запад делает недостаточно для возвращения беженцев в Сирию

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд". Он отметил, что в данной ситуации на первый план выходит оказание гуманитарной помощи Сирии, а также продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране и достижению стабилизации во всем Ближневосточном регионе.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, возвращение всех сирийцев на родину, а также за скорейшее преодоление последствий терроризма.

Ранее Россия и Израиль договорились обеспечивать уважение суверенитета и целостности Сирии не на словах, а на деле. Об этом рассказал Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.

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