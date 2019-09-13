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Появилось фото Собчак в свадебном платье

ТВ и сериалы
    13.09.2019, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/xenia_sobchak Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

37-летняя Ксения Анатольевна Собчак, российская актриса, телеведущая, журналистка, светская львица, чтец-декламатор и многое другое, только что выложила в своем Instagram фото в обширном свадебном платье. Со спины.

Напомним: сегодня, в пятницу, 13-го, бывший кандидат в президенты Российской Федерации в очередной раз выходит замуж - за режиссера и поэта Константина Богомолова. При массовом стечении отечественного бомонда.

"Мне кажется, я готова к главному Дню!", - подписала снимок Ксения Анатольевна.

"Красивая... Как же Вы живете с этим шлейфом чужих мнений и советов?! У Вас, наверное, пуленепробиваемая броня! Пусть у Вас все будет так, как должно быть!" - пожелали подписчики. Выразив еще ряд теплых слов. В том духе, что если с первого раза не вышло, то, может, выйдет со второго. 

Под первым имея в виду союз Ксении с актером Максимом Виторганом, финишировавший бурно - с нотками локального насилия.

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