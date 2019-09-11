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Опубликован список приглашенных на свадьбу Собчак и Богомолова

Наше кино
    11.09.2019, 18:23
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Как и пообещал Константин Богомолов, их с бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак брак - вопрос решенный.

И расставшаяся с актером Максимом Виторганом телеведущая, актриса и светская львица официально вскоре станет женой преуспевающего поэта и режиссера.

Более того, сайт KP.RU обнародовал, ссылаясь на молодую, часть списка гостей мероприятия. Которых всего будет триста человек. Включая: Федора Бондарчука с Паулиной Андреевой, главу Первого канала Константина Эрнста с женой, Ренату Литвинову с Земфирой, бывшую жену лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду, дизайнера Ульяну Сергеенко, актера и шоумена Игоря Верника (он же выступит тамадой), вдову Олега Табакова Марину Зудину и бывшую жену Богомолова - актрису Дарью Мороз.

Днем торжеств Собчак выбрала "роковую дату" - пятницу, 13 сентября. Так как "любит эпатировать и не боится суеверий".

Уже подсчитано, что только банкет - в заведении, где "дорогой ценник" - обойдется паре как минимум в двенадцать миллионов рублей. Не считая побочных трат. Таких, как услуги флориста, декорирование зала и т.д. - это еще несколько миллионов.

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