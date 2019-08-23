"Очень люблю": Константин Богомолов назвал Ксению Собчак будущей женой

Российский режиссер, поэт, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов дал большое интервью, в котором помимо творческих моментов, осветил и личные.

В частности - громкую, сопровождавшуюся скандалом ситуацию с телеведущей, актрисой и бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Анатольевной Собчак. С которой Богомолов, по его словам, намерен сочетаться законным браком.

При этом режиссер отметил, что у него "очень простая позиция по этому вопросу" - он, как и Собчак, не комментирует личную жизнь.

"Я - публичный человек, Ксения - тоже. И события, которые с нами происходят, так или иначе становятся предметом публичного обсуждения", - посетовал деятель культуры в беседе с "МК". Горестно резюмируя: "К сожалению".

Тем не менее Константин уверенно может сказать одно, не скрывая: "Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда". И хотя существует известная присказка "никогда не говори "навсегда", Богомолов уверен: пришел такой момент, когда он не боится сказать этого слова.

Режиссер подчеркивает, что Ксения Анатольевна - "это один из самых тонких, ранимых, талантливых людей", которых он знает. По уверениям артиста, Собчак - "фантастическая мама, удивительный друг", и он очень уважает ее как человека.

Далее, на вопрос, стоит ли ждать Ксению Анатольевну на сцене Малой Бронной, ответив: "К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие". Тем не менее режиссер "ничего не исключает".

"Ксения суперталантлива, и я очень хотел бы, чтобы ее актерская карьера развивалась. И я был бы счастлив в этом участвовать", - обнадежил будущий супруг бывшего кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что Богомолов, только что закончивший экранизацию "Насти" Владимира Сорокина, пообещал снять Собчак в своем фильме.