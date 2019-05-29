Источник: Константин Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

43-летний российский режиссёр Константин Богомолов станет худруком Московского драматического Театра на Малой Бронной. Об этом сообщил близкий к театру источник.

"Константин Богомолов станет новым художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной", - приводит слова источника РИА Новости.

Богомолов, помимо личной жизни, в последнее время привлёкшей пристальное внимание прессы из-за сопровождавшегося рукоприкладством конфликта с Максимом Виторганом, известен новым резонансным сериалом "Содержанки" и многочисленными театральными работами.