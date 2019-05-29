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Источник: Константин Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Драматический театр
    29.05.2019, 11:50
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

43-летний российский режиссёр Константин Богомолов станет худруком Московского драматического Театра на Малой Бронной. Об этом сообщил близкий к театру источник.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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"Константин Богомолов станет новым художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной", - приводит слова источника РИА Новости.

Богомолов, помимо личной жизни, в последнее время привлёкшей пристальное внимание прессы из-за сопровождавшегося рукоприкладством конфликта с Максимом Виторганом, известен новым резонансным сериалом "Содержанки" и многочисленными театральными работами.

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