В новом сериале Богомолова сыграли его бывшая жена и Ксения Собчак

Режиссер Константин Богомолов снял в своем новом сериале "Содержанки" Ксению Собчак.

Кроме того, известно, что одну из главных ролей в многосерийном фильме исполнила экс-супруга Богомолова Дарья Мороз. В то время как у Собчак - персонаж эпизодический, информирует KP.RU. Светская львица появится в образе редактора глянцевого журнала.

Напомним, в прошлом месяце большой резонанс получил жесткий конфликт между супругом Собчак - актером Максимом Виторганом - и Богомоловым, сопровождавшийся рукоприкладством и попавший на видео.

Сообщалось, что, предположительно, известные отечественные кинодеятели поссорились именно из-за Ксении. Сама телеведущая и экс-кандидат в президенты России отвечать на заданный в связи с этим инцидентом вопрос о возможном разводе не стала, подчеркнув, что это "очень личное". При этом Собчак и Богомолов были замечены вместе в Париже на открытии скандального проекта "Дау" Ильи Хржановского.

"Содержанки" расскажут о гламурной жизни Москвы. Премьера запланирована на 7 марта текущего года. Богомолов выступил как режиссер и соавтор сценария.

Роли, помимо Мороз и Собчак, исполнили Ольга Сутулова, Сергей Бурунов, Ирина Старшенбаум, Роза Хайруллина, Александр Збруев, Софья Эрнст и другие.