Ксения Собчак ответила на вопрос о разводе с Максимом Виторганом

Светская львица, телеведущая, немного актриса и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прокомментировала свои отношения с супругом - актером Максимом Виртоганом, а также ответила на вопрос о разводе.

Ответила, впрочем, скупо: "Это очень личное". Слова эти прозвучали в эфире программы Первого канала "Эксклюзив".

Собчак также добавила, что всегда была честна с мужем, и о происходящем между ними Виторгану известно.

Ксения также сообщила, что сейчас "очень счастлива". Ранее она заявила, что Виторган "навсегда останется в ее жизни", "что бы ни происходило", всегда будет отцом ее общего сына и близким ей человеком, сообщает Газета.ru.

Кое-что, напомним, уже произошло и стало достоянием общественности. В частности, несколько дней назад внимание СМИ привлек попавший на видео конфликт Виторгана с режиссером и актером Константином Богомоловым.

Предположительно, причиной драки стала фигура Собчак. Сама она на предложения обсудить эту историю реагирует нервно.