Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины по предложению Зеленского

Согласно правилам, свои кандидатуры в ЦИК, который состоит из 17 членов со сроком полномочий в семь лет, могут выдвигать только те депутатские фракции и группы, которые представлены в парламенте на момент назначения членов комиссии. Состав ЦИК был определен Радой в сентябре 2018 года, соответственно сейчас в нем нет представителей ныне правящей партии "Слуга народа".

Ранее Зеленский внес в украинский парламент представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК. Как объяснила депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко, решение президента мотивировано предвзятостью комиссии. Та, в свою очередь, подобные обвинения в свой адрес отрицает. После того, как проект постановления о роспуске ЦИК одобрил парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, комиссия опубликовала заявление, в котором предупредила президента и парламент об ответственности за политически мотивированное решение по данному вопросу.

Закон о Центральной избирательной комиссии Украины допускает досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК парламентом, если президент подаст соответствующее мотивированное представление.