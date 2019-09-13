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13.09.2019 12:08
Рубрика: В мире

Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины по предложению Зеленского

Текст: Диана Ковалева
Верховная рада досрочно прекратила полномочия Центральной избирательной комиссии Украины, поддержав соответствующее предложение президента Владимира Зеленского. За решение проголосовал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов.
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Согласно правилам, свои кандидатуры в ЦИК, который состоит из 17 членов со сроком полномочий в семь лет, могут выдвигать только те депутатские фракции и группы, которые представлены в парламенте на момент назначения членов комиссии. Состав ЦИК был определен Радой в сентябре 2018 года, соответственно сейчас в нем нет представителей ныне правящей партии "Слуга народа".

Фото: РИА Новости
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Ранее Зеленский внес в украинский парламент представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК. Как объяснила депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко, решение президента мотивировано предвзятостью комиссии. Та, в свою очередь, подобные обвинения в свой адрес отрицает. После того, как проект постановления о роспуске ЦИК одобрил парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, комиссия опубликовала заявление, в котором предупредила президента и парламент об ответственности за политически мотивированное решение по данному вопросу.

Закон о Центральной избирательной комиссии Украины допускает досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК парламентом, если президент подаст соответствующее мотивированное представление.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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