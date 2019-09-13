В Москве вручили медали "100 лет дипломатической службе Беларуси"

В Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России состоялось вручение юбилейной медали "100 лет дипломатической службе Беларуси" дипломатам за личный вклад во внешнеполитическую деятельность Беларуси и укрепление белорусско-российских двусторонних отношений.

Открывая церемонию, чрезвычайный и полномочный посол республики Беларусь в России Владимир Семашко отметил, что за 100 лет своего существования белорусское внешнеполитическое ведомство внесло достойный вклад в формирование и укрепление белорусской государственности.

"МИД Беларуси также проводит активную линию по координации внешнеэкономической деятельности, последовательному укреплению экспортного потенциала страны. Благодаря идущему от жизни курсу на многовекторность, нашей стране удалось расширить круг союзников и зарубежных партнеров, открыть и закрепить за собой новые перспективные рынки", - отметил Владимир Семашко.

По его словам, сегодня Беларусь является последовательным сторонником и активным участником союзной и евразийской интеграции, донором региональной безопасности, островком мира и стабильности в Евразии.

"Главный итог нашей новейшей истории - это то, что Беларусь состоялась как самостоятельное, суверенное государство. Наша страна является полноправным членом мирового сообщества, проводит независимую внешнюю политику. Это наше огромное общее достижение и величайшая ценность для всего белорусского народа", - подчеркнул Семашко.

Также юбилейные медали вручены Государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте и председателю правления Союза предпринимателей Евразийского экономического пространства "Деловой союз Евразии", бывшему Государственному секретарю Союзного государства (2000 - 2011 гг.) Павлу Бородину.

Источник: Сайт Посольства Беларуси в России.