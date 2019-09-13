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13.09.2019 11:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В столичном метро появился поезд Олега Табакова

Текст: Иван Пышечкин

В московском метро запустили тематический поезд, посвященный основателю и худруку "Табакерки", актеру и режиссеру Олега Табакову. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Фото: youtube.com
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Состав будет курсировать по Калужско-Рижской линии. В вагонах размещена информация о ключевых моментах творческого пути Табакова, а также его семье. Также пассажиры смогут увидеть редкие архивные кадры из кинофильмов с участием актера.

Что касается внешнего оформления поезда, то для него использовали фрагменты витражей новой сцены Театра Табакова, который находится на Сухаревской площади. Кроме того, на вагонах можно увидеть портреты самого режиссера.

Всего в столичной подземке сейчас курсирует 17 тематических поездов, большинство из которых перемещаются по Кольцевой линии.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Олег Табаков РГ-Фото
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