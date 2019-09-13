Футболисты заступились за школьника с прической "как у Ибрагимовича"

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин высказался в поддержку четвероклассника из Сосновоборска. Напомним, что администрация сосновоборской школы N 4 заставляла мальчика отказаться от прически в стиле Златана Ибрагимовича. Ученику даже пригрозили отстранением от занятий.

В официальном аккаунте Instagram Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) появилось сообщение от экс-капитана сборной страны Алексея Смертина. Он обратился к юному поклоннику Ибрагимовича: "Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики всего мира. Мы должны поддержать Прохора".

Представители юношеской футбольной лиги пригласили мальчика в столицу, на игру ЦСКА - Спартак, которая пройдет 9 октября. Зовут его на футбол и на следующий день - 10 октября, на матч сборных России и Шотландии, а еще на тренировку с одной из команд ЮФЛ.

Напомним, что Министр образования Красноярского края Светлана Маковская фактически поддержала Прохора и его родителей, направив в школу предостережение.