Белорусские милиционеры награждены медалями МВД России

В Минске состоялась встреча руководителей подразделений уголовного розыска белорусского и российского МВД. В ходе совещания замначальника ГУУР МВД России полковник Андрей Щуров наградил отличившихся белорусских правоохранителей, задержавших жителя Калмыкии, подозреваемого в убийстве женщины.

Приказом министра внутренних дел России сотрудники уголовного розыска и Минского отдела внутренних дел на транспорте награждены медалями "За боевое содружество".

Как сообщается на сайте МВД Беларуси, милиционеры задержали 33-летнего подозреваемого сразу после поступления на него ориентировки из России на железнодорожном вокзале Минска.

Напомним, что преступление произошло 30 мая. Бывший участковый уполномоченный в Элисте задушил жительницу Калмыкии, и чтобы скрыть произошедшее призвал на помощь двух коллег. Они вывезли тело женщины на территорию Кетченеровского района и бросили его в бетонированной трубе. Двух экс-полицейских, они уволены из МВД по отягчающим обстоятельствам, удалось задержать в Калмыкии, а главный подозреваемый скрылся, и был объявлен в розыск.

Кстати

С начала нынешнего года на территории России нашли свыше полутысячи преступников и более 200 пропавших без вести людей из Беларуси. В свою очередь за полгода в Беларуси по инициативе российской стороны было найдено 55 граждан, обвиняемых в преступлениях, а также 13 человек, числившихся пропавшими без вести.