В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте

В Минске сотрудники белорусской полиции задержали по запросу российских коллег бывшего участкового уполномоченного из Элисты. Мужчину подозревают в убийстве 65-летней женщины.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемого удалось обнаружить на одном из белорусских автовокзалов согласно ориентировкам, направленным по каналам взаимодействия правоохранительных ведомств стран СНГ.

"Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Российскую Федерацию", - сообщила Ирина Волк.

Напомним, что вечером 30 мая между убитой женщиной и одним из участковых уполномоченных УМВД России по Элисте произошел конфликт. Полицейский задушил жительницу Калмыкии, и чтобы скрыть произошедшее призвал на помощь двух коллег. Они вывезли тело женщины на территорию Кетченеровского района и бросили его в бетонированной трубе.

К расследованию преступления были привлечены сыщики из Москвы, которые определили круг подозреваемых. Двух экс-полицейских, они уволены из МВД по отягчающим обстоятельствам, удалось задержать в Калмыкии, а главный подозреваемый скрылся, и был объявлен в розыск.