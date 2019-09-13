В Севастополе завели дело на родителей выпавшего из окна младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности десятимесячному ребенку, который выпал из окна квартиры многоэтажки (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Во время процессуальной проверки следователи выяснили, что мальчик остался в комнате без присмотра родителей, взобрался на диван, затем на подоконник и выпал в открытое окно на девятом этаже. Родители в это время находились в других комнатах.

- В рамках следствия назначены экспертизы, будет дана оценка обстановке в семье, установлена полная картина трагедии, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.