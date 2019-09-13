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13.09.2019 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Задержаны опустошавшие карты россиян мошенники

Текст: Иван Петров
Столичным полицейским пришлось выехать в командировку в Краснодарский край и в Башкортостан, чтобы там задержать подозреваемых в массовом хищении средств с банковских карт москвичей.

Речь идет о распространившейся в последнее время схеме, когда владельцу карты звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и говорит о сомнительной операции, проведенной со средствами клиента. Причем номер на экране телефона высвечивается настоящий банковский - мошенники с помощью специальных компьютерных программ наловчились подменять цифры. Затем "сотрудник банка" говорит, что сейчас пришлет код-пароль, который ему нужно продиктовать, чтобы заблокировать средства и не дать им уйти на чужой счет. В действительности же средства похищаются именно тогда, когда человек сообщает лжесотруднику присланный из банка пароль.

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Операцию по задержанию таких ловкачей провели оперативники уголовного розыска столичного УВД по ЮЗАО при поддержке бойцов Росгвардии. "На территории городов Уфы и Геленджика по подозрению в совершении преступлений задержаны двое мужчин. В ходе обысков по местам их проживания изъяты банковские карты, мобильные телефоны, жесткие диски, флеш-карты, а также компьютеры. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Один из них отказался признавать себя виновным, заявив, что является хозяином пункта обмена криптовалют, и его доход легален.

Ранее "Российская газета" рассказала о новом виде мошенничества - аферисты рассылают электронные письма или звонят по телефону и рассказывают о якобы положенной социальной выплате.

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