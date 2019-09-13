Видео: Задержаны опустошавшие карты россиян мошенники

Столичным полицейским пришлось выехать в командировку в Краснодарский край и в Башкортостан, чтобы там задержать подозреваемых в массовом хищении средств с банковских карт москвичей.

Речь идет о распространившейся в последнее время схеме, когда владельцу карты звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и говорит о сомнительной операции, проведенной со средствами клиента. Причем номер на экране телефона высвечивается настоящий банковский - мошенники с помощью специальных компьютерных программ наловчились подменять цифры. Затем "сотрудник банка" говорит, что сейчас пришлет код-пароль, который ему нужно продиктовать, чтобы заблокировать средства и не дать им уйти на чужой счет. В действительности же средства похищаются именно тогда, когда человек сообщает лжесотруднику присланный из банка пароль.

Операцию по задержанию таких ловкачей провели оперативники уголовного розыска столичного УВД по ЮЗАО при поддержке бойцов Росгвардии. "На территории городов Уфы и Геленджика по подозрению в совершении преступлений задержаны двое мужчин. В ходе обысков по местам их проживания изъяты банковские карты, мобильные телефоны, жесткие диски, флеш-карты, а также компьютеры. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Один из них отказался признавать себя виновным, заявив, что является хозяином пункта обмена криптовалют, и его доход легален.

Ранее "Российская газета" рассказала о новом виде мошенничества - аферисты рассылают электронные письма или звонят по телефону и рассказывают о якобы положенной социальной выплате.