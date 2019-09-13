Сноуден озвучил условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в США при условии справедливого и объективного рассмотрения его дела в суде. Об этом Сноуден рассказал в ходе телефонного интервью радиостанции National Public Radio.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности отметил, что присяжные также должны получить доступ к засекреченным материалам, которые он передал журналистам, чтобы оценить правильно ли он поступил. По его мнению, не может быть справедливого судебного разбирательства, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию.

Сноуден подчеркнул, что возвращаться в США только, чтобы выслушать приговор - плохой пример для тех, кто возможно находится в похожей ситуации, пишет РИА Новости. "Никто не становится информатором, потому что хочет этого или потому что его ждет счастливый конец", - добавил Сноуден.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Первого августа 2014 года Москва предоставила Сноудену вид на жительство.