Новости

Медведева - вторая после короткой программы на турнире в Канаде 06:45
Сноуден озвучил условия для своего возвращения в США 06:29
Уровень Амура у Комсомольска начал снижаться 06:28
Топилин: Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян 05:48
На Камчатке ракетные комплексы "Бал" сменили позиции под прикрытием 05:31
Сегодня в Москве начнет холодать 05:13
СК возбудил дело о жесткой посадке вертолета на Камчатке 04:51
Лавров: Война в Сирии действительно закончилась 04:48
В Якутске проверят, из-за чего в многоквартирном доме обрушился пол 04:45
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского 04:12
Роботы-официанты начали обслуживать посетителей в ресторане Стамбула 03:42
Трамп исключил возможность назначения Помпео помощником по нацбезопасности 03:15
За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 02:34
Путин: "Слюнтяй" не может возглавлять государство 02:19
Интерпол отказался комментировать СМИ запрос РФ по Смоленкову 01:34
В Сирии боевики обстреляли лагерь беженцев и отняли гуманитарную помощь 00:54
Бывший тренер "Спартака" Каррера оценил шансы "Локомотива" с "Ювентусом" 00:15
ВРИО пресс-секретаря патриарха назначен Владимир Легойда 00:08
"Зенит" - "Арсенал" - онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ 00:05
В Абхазии утонул российский турист 12.09.2019
Президент Чехии осудил решение о переносе памятника Коневу в Праге 12.09.2019
"Спартак" обыграл "Динамо", прервав серию из трех поражений 12.09.2019
Минобороны опровергло заявление генсека НАТО о размещении в Европе ракет 12.09.2019
Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды 12.09.2019
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР 12.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
13.09.2019 06:29
Рубрика: В мире

Сноуден озвучил условия для своего возвращения в США

Фото: AP Phot Фото: AP Phot
Фото: AP Phot

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в США при условии справедливого и объективного рассмотрения его дела в суде. Об этом Сноуден рассказал в ходе телефонного интервью радиостанции National Public Radio.

Фото: RT
Сноуден назвал задержание Ассанжа "черным моментом для свободы прессы"

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности отметил, что присяжные также должны получить доступ к засекреченным материалам, которые он передал журналистам, чтобы оценить правильно ли он поступил. По его мнению, не может быть справедливого судебного разбирательства, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию.

Сноуден подчеркнул, что возвращаться в США только, чтобы выслушать приговор - плохой пример для тех, кто возможно находится в похожей ситуации, пишет РИА Новости. "Никто не становится информатором, потому что хочет этого или потому что его ждет счастливый конец", - добавил Сноуден.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Первого августа 2014 года Москва предоставила Сноудену вид на жительство.

В мире США Эдвард Сноуден
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Топилин: Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян
Лавров: Война в Сирии действительно закончилась
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
ВТО подтвердила победу России по иску к Украине
Минобороны опровергло заявление генсека НАТО о размещении в Европе ракет