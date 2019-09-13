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Рубрика: Экономика

Топилин: Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей коснется 3,2 миллиона россиян, половина которых занята в государственных и муниципальных учреждениях. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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По его словам, в будущем году повышение потребует 20,9 миллиарда рублей: 5,8 миллиарда из федерального бюджета и еще 15,1 миллиарда рублей из региональных, пишет ТАСС. Топилин уточнил, что МРОТ будет увеличен на 7,5%.

Согласно действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года.

С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. В августе Минтруд внес в правительство законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2020 года в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц.

Ранее сообщалось об увеличении на 1,9% в первом полугодии номинальной среднемесячной зарплаты в стране. Она составила 46 210 рублей. Самая высокая средняя зарплата отмечена в Центральном федеральном округе - 58,8 тысячи рублей.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд
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