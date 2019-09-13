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13.09.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Ураган принес рублю шанс на укрепление

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В пятницу рубль будет, по большому счёту, оставаться в тени последствий вчерашнего заседания Европейского ЦБ и нового раунда сверхмягкой монетарной политики, объявленной уходящим со своего поста председателем банка Марио Драги.

Фото: iStock
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Евро вчера, как известно, вопреки логике, окреп до 1,102 к доллару и 71,78 к рублю, хотя до заседания ЕЦБ ему прочили продолжение коррекции вплоть до уровня 70 рублей за евро.

Но эта "нелогичность" может быть ликвидирована в ближайшие дни, поскольку, как ни крути, а снижение ключевой депозитной ставки до минус 0,5 процента и увеличение объема программы выкупа активов на баланс ЕЦБ - это всё же однозначно негативные, а не позитивные, факторы для курсообразования единой европейской валюты.

Можно ожидать, что абсолютным победителей в этой нарастающей монетарной битве титанов выступит золото. Что касается валют, то стоит ждать укрепления рубля - как минимум, в паре с евро до уровня 71 или даже чуть лучше. Он, по логике, должен наверстать упущенное в четверг.

Фото: iStock
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Говоря о ключевых публикациях пятницы, это, несомненно, данные о розничных продажах в США за август. Тарифная политика Трампа и недавний раунд неожиданной эскалации взаимных санкций между США и Китаем резко повысили ценз этой публикации. Предыдущие данные за июль, как известно, вышли лучше ожиданий: прирост составил 0,7 процента против ожидавшегося 0,5 процента. Но с тех пор, как говорится, много воды утекло.

На наш взгляд, рынок чересчур оптимистичен, ожидая продолжение курса на улучшение розничных продаж. Один лишь ураган "Дориан", прокатившийся в конце прошлого месяца по юго-востоку США, наверняка нанес урон потребительским настроениям американцев. Так что консенсус-прогноз - прирост в 0,2 процента - скорее всего, не оправдает себя.

А плохая цифра испортит настроения "долларовым быкам", поскольку она почти наверняка укажет на рост шансов понижения ключевой процентной ставки на очередном заседании ФРС США 17-18 сентября. Таким образом, и в паре с долларом рубль имеет неплохие шансы укрепиться под занавес торговой недели. Условным ориентиром выступает отметка 64,5.

Фото: iStock
Что будет с курсом рубля в ближайшее время

На следующей неделе единственные публикации, которые могут создать условную конкуренцию главному событию финансового мира - с заседания Федеральной резервной системы США. Ожидаются и релизы из Китая ранним утром в понедельник, охватывающие важные индикаторы: промышленное производство и розничные продажи. У нас есть основания полагать, что цифры эти выйдут чуть лучше чрезмерно пессимистичных ожиданий.

Это должно оказать дополнительное давление на доллар и, соответственно помочь рублю ещё немного укрепиться - на сей раз с целевым уровнем 64 рубля за доллар. В паре с евро рубль также имеет все причины продолжить укрепление на событиях в четверг. Так мы видим реальным диапазон уровней 70,2-70,4 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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