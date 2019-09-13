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13.09.2019 09:33
Рубрика: Экономика

В кабмине отметили невозможность отмены восьмичасового рабочего дня

Текст: Елена Березина
Правительство не рассматривает возможность отмены восьмичасового рабочего дня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. "Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом. Мы сам восьмичасовой день не отменяем", - цитирует его ТАСС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дискуссия по этому вопросу возникла, поскольку продолжительность рабочего дня в восемь часов зафиксирована и в Трудовом Кодексе, и в попадающем под "регуляторную гильотину" советском декрете.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Ранее в эфире телеканала "Россия 24" премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал поручение об отмене нормативных документов СССР и РСФСР в рамках "регуляторной гильотины".

Константин Чуйченко напомнил, что продолжительность рабочего времени - требование, установленное законом. "Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это все компетенция закона, что касается трудовых отношений", - сказал вице-премьер.

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