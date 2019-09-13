В кабмине отметили невозможность отмены восьмичасового рабочего дня

Дискуссия по этому вопросу возникла, поскольку продолжительность рабочего дня в восемь часов зафиксирована и в Трудовом Кодексе, и в попадающем под "регуляторную гильотину" советском декрете.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал поручение об отмене нормативных документов СССР и РСФСР в рамках "регуляторной гильотины".

Константин Чуйченко напомнил, что продолжительность рабочего времени - требование, установленное законом. "Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это все компетенция закона, что касается трудовых отношений", - сказал вице-премьер.