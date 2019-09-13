Видео: пользователей Сети возмутил байкер, читающий sms за рулем

Разговор водителя по телефону во время движения по оживленной автодороге увеличивает риск аварии в 3-4 раза, говорит неумолимая статистика дорожной полиции и моргов. Опаснее - только чтение и отправка sms-сообщений и, конечно же, "пьяное" вождение. Клацание по кнопкам смартфона настолько рассеивает внимание водителя, что вероятность ДТП вырастает в 6-7 раз!

Обо всем этом, видимо, не знает мотоциклист на видео, внимательно читающий или даже пишущий sms на скорости не менее 60 км/ч. При этом байкер попросту отпустил руль и только лишь массой тела удерживает мчащийся мотоцикл в равновесии.

В комментариях под видео мрачно пошутили над умением героя этого ролика вести технику без рук: при малейшей неосторожности за рулем в следующий раз вести байк он и впрямь будет "без рук" - при помощи ручных протезов.