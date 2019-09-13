За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

Министерство обороны РФ сообщило о разведактивности у воздушных границ России на этой неделе. По его данным, зафиксированы 27 летательных аппаратов.

Российские истребители 17 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Отмечается, что благодаря профессиональным действиям наших летчиков, воздушное пространство страны нарушено не было.

Напомним, что на прошлой неделе у границ России был замечен 31 иностранный летательный аппарат.