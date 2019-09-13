Новости

Роботы-официанты начали обслуживать посетителей в ресторане Стамбула 03:42
Трамп исключил возможность назначения Помпео помощником по нацбезопасности 03:15
За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 02:34
Путин: "Слюнтяй" не может возглавлять государство 02:19
Интерпол отказался комментировать СМИ запрос РФ по Смоленкову 01:34
В Сирии боевики обстреляли лагерь беженцев и отняли гуманитарную помощь 00:54
Бывший тренер "Спартака" Каррера оценил шансы "Локомотива" с "Ювентусом" 00:15
ВРИО пресс-секретаря патриарха назначен Владимир Легойда 00:08
"Зенит" - "Арсенал" - онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ 00:05
В Абхазии утонул российский турист 12.09.2019
Президент Чехии осудил решение о переносе памятника Коневу в Праге 12.09.2019
"Спартак" обыграл "Динамо", прервав серию из трех поражений 12.09.2019
Минобороны опровергло заявление генсека НАТО о размещении в Европе ракет 12.09.2019
Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды 12.09.2019
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР 12.09.2019
Netflix случайно "слил" дату премьеры "Ведьмака" 12.09.2019
Новак: Настала очередь США инициировать развитие диалога с РФ 12.09.2019
"Бюджетники" стали самыми популярными автомобилями Москвы 12.09.2019
В Петербурге пройдет XXIX кинофестиваль "Послание к человеку" 12.09.2019
Петербургский театр "Буфф" откроет премьерой 36-й сезон 12.09.2019
"Ценный свидетель" по делу "Боинга" уехал из Москвы в Донбасс 12.09.2019
Медалью наградили мальчика, погибшего при попытке спасти деда при пожаре 12.09.2019
В Чехии найдена самая "богатая" могила римской эпохи 12.09.2019
В центре Млечного Пути черная дыра надула гигантские пузыри 12.09.2019
В Минске предъявлено обвинение организаторам нарколаборатории 12.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
13.09.2019 02:34
Рубрика: Власть

За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило о разведактивности у воздушных границ России на этой неделе. По его данным, зафиксированы 27 летательных аппаратов.

Фото: Минобороны РФ
Разведывательный катер на воздушной подушке прошел испытание на Волге

Российские истребители 17 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Отмечается, что благодаря профессиональным действиям наших летчиков, воздушное пространство страны нарушено не было.

Напомним, что на прошлой неделе у границ России был замечен 31 иностранный летательный аппарат.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: "Слюнтяй" не может возглавлять государство
ВТО подтвердила победу России по иску к Украине
Минобороны опровергло заявление генсека НАТО о размещении в Европе ракет
Интерпол отказался комментировать СМИ запрос РФ по Смоленкову
Новак: Настала очередь США инициировать развитие диалога с РФ