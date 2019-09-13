Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

Корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк попытался уйти от ответа на вопрос о руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском, который задала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это произошло во время брифинга.

Захарова поинтересовалась у журналиста, планирует ли он встретиться с Вышинским в Москве, чтобы сделать с ним интервью. Цимбалюк начал говорить о медали "За присоединение Крыма", врученной РИА Новости Украина в 2014 году.

Дипломат повторила свой вопрос и отметила, что украинские СМИ участвуют в "блокаде" российских официальных лиц и не могут позволить себе полноценное интервью с ними. Очередная попытка журналиста уйти от ответа рассмешила Захарову, пишет РИА Новости. Тогда Цимбалюк пояснил, что решением таких вопросов занимается главный редактор.

Представитель российского МИД отметила, что отказ украинских журналистов от общения с российской стороной - это классическое проявление пропаганды, скрывающей прямую речь от аудитории, предоставляя информацию только в изложении СМИ.

"Ну вот сейчас, может быть, как раз тот правильный момент, когда можно что-то повернуть в информационной политике СМИ, уйти от пропаганды и начать нормальную журналистскую работу", - сказала Захарова. Она также подчеркнула, что самый лучший способ узнать что-то о Вышинском - это спросить его самого.

Вышинский был передан Москве в рамках произведенного седьмого сентября обмена между Россией и Украиной в формате "35 на 35". Ранее суд в Киеве освободил его под личное обязательство после того, как журналист провел более года под стражей. На Украине его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.