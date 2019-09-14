Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до девяти

В ДТП под Ярославлем погибли девять человек и около тридцати пострадали.

По данным регионального УМВД, в Гаврилов-Ямском районе, у населенного пункта Заячий Холм, произошло лобовое столкновение автобуса ПАЗ и большегруза MAN.

Официальный представитель областного департамента здравоохранения Ольга Силина сообщила, что в результате аварии погибли девять человек и около тридцати пострадали, в том числе один ребенок. Сейчас на месте ДТП работают девять бригад скорой помощи. Пострадавшие будут госпитализированы в ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева.

Обстоятельства столкновения автобуса и грузовика выясняются.