Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до девяти

В ДТП под Ярославлем погибли девять человек и около тридцати пострадали.
По данным регионального УМВД, в Гаврилов-Ямском районе, у населенного пункта Заячий Холм, произошло лобовое столкновение автобуса ПАЗ и большегруза MAN.
Официальный представитель областного департамента здравоохранения Ольга Силина сообщила, что в результате аварии погибли девять человек и около тридцати пострадали, в том числе один ребенок. Сейчас на месте ДТП работают девять бригад скорой помощи. Пострадавшие будут госпитализированы в ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева.
Обстоятельства столкновения автобуса и грузовика выясняются.
В страшной аварии в Гаврилов-Ямском районе погибло 7 человекhttps://t.co/QybY03Qafb pic.twitter.com/eSpVHUtlyb— Вести-Ярославль (@VestiYaroslavl) 14 сентября 2019 г.