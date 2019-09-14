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14.09.2019 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти уточнили данные о погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В аварии с участием автобуса и грузовика погибли семь человек, двадцать травмированы, в том числе один ребенок.

Эти данные приведены на официальном портале органов госвласти Ярославской области. Напомним, ранее представители областного департамента здравоохранения сообщали о девяти погибших и около тридцати раненых.

"В настоящее время на месте аварии работают девять бригад скорой помощи и медицины катастроф, три - из центральной районной больницы Гаврилов-Яма, а также специалисты из машин ФМБА, которые сегодня проводили диспансеризацию в Гаврилов-Яме", - говорится в сообщении правительства региона.

Всего в оказании помощи пострадавшим задействованы 37 человек личного состава МЧС, УМВД и медицины катастроф.

Фото: Пресс-служба МСЧ РФ по Ярославской области/ ТАСС
Названа причина столкновения автобуса с грузовиком под Ярославлем

- Сейчас очень важно максимально эффективно использовать "золотой час", когда можно помочь пострадавшим, - заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, взявший на себя руководство этим процессом. - Поэтому при необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля. Сделаем все необходимое, чтобы помочь людям.

Столкновение автобуса ПАЗ и большегруза MAN произошло 14 сентября примерно в 10:45 на дороге Ярославль - Иваново в районе поселка Заячий Холм. По предварительным данным, виновником аварий стал грузовик, выехавший на полосу встречного движения. Известно, что рейсовый автобус марки ПАЗ направлялся из Ярославля в город Гаврилов-Ям.

Следственное управление СК РФ по региону в связи с гибелью людей начало доследственную проверку.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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