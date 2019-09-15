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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лобовой удар

ДТП под Ярославлем унесло жизни восьми человек
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(7964)
В одиннадцатом часу утра субботы, 14 сентября, на дороге Ярославль - Иваново в лоб столкнулись фура и полный пассажиров рейсовый автобус "ПАЗ", двигавшийся из Ярославля в райцентр Гаврилов-Ям. Итог - восемь смертей, 28 человек ранены. По предварительным данным, большегруз MAN выехал на полосу встречного движения. Почему - ответа пока нет.

На месте погибли семь человек: пять пассажирок автобуса и оба водителя - "ПАЗа" и грузовика. Позднее в областной больнице скончалась 71-летняя пассажирка автобуса. Травмы получили 28 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По словам директора ярославской больницы скорой медпомощи Натальи Даниленко, у людей диагностирована в основном сочетанная политравма, то есть множественные травматические повреждения органов или тканей.

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По словам начальника регионального управления ГИБДД Андрея Сироткина, есть очевидец, сообщивший, что грузовой автомобиль MAN выехал на полосу встречного движения. Тот факт, что автобус двигался в своей полосе, подтверждает и один из пассажиров "ПАЗа" Сергей Ковалев, которого после столкновения выбросило через заднее окно. Молодой человек рассказал, что водитель автобуса правила не нарушал, не обгонял и не перестраивался.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и пострадавшим. Близкие погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие - по 100 тысяч.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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