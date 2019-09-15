ДТП под Ярославлем унесло жизни восьми человек

В одиннадцатом часу утра субботы, 14 сентября, на дороге Ярославль - Иваново в лоб столкнулись фура и полный пассажиров рейсовый автобус "ПАЗ", двигавшийся из Ярославля в райцентр Гаврилов-Ям. Итог - восемь смертей, 28 человек ранены. По предварительным данным, большегруз MAN выехал на полосу встречного движения. Почему - ответа пока нет.

На месте погибли семь человек: пять пассажирок автобуса и оба водителя - "ПАЗа" и грузовика. Позднее в областной больнице скончалась 71-летняя пассажирка автобуса. Травмы получили 28 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По словам директора ярославской больницы скорой медпомощи Натальи Даниленко, у людей диагностирована в основном сочетанная политравма, то есть множественные травматические повреждения органов или тканей.

По словам начальника регионального управления ГИБДД Андрея Сироткина, есть очевидец, сообщивший, что грузовой автомобиль MAN выехал на полосу встречного движения. Тот факт, что автобус двигался в своей полосе, подтверждает и один из пассажиров "ПАЗа" Сергей Ковалев, которого после столкновения выбросило через заднее окно. Молодой человек рассказал, что водитель автобуса правила не нарушал, не обгонял и не перестраивался.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и пострадавшим. Близкие погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие - по 100 тысяч.