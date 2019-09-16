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16.09.2019 12:33
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ начнет продажи новых версий Granta, Xray и Largus

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ, который в прошлом году побаловал россиян целой россыпью новинок, после обновления модельного ряда занялся его расширением. Вслед за новой версией седана Granta - Drive - на рынке появятся Granta, Xray и Largus лимитированной серии #CLUB.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Они будут созданы на базе комплектаций Comfort, при этом включат ряд опций топовой версии Luxe. Отличаться такие машины от стандартных будут некоторыми специальными элементами дизайна.

В частности, на крышках багажника либо пятой двери у них появятся "шильдики" с надписью #CLUB. Диски получат специальный дизайн, а сиденья - новую обивку с оранжевым "клубным" хэштегом. Зеркала заднего вида будут выкрашены в черный цвет.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Granta лимитированной серии будет оснащаться всеми доступными силовыми установками - 87-, 98- и 106-сильными моторами 1.6. В списке оснащения появятся датчики парковки и обогрев лобового стекла. "Клубный" Xray с двигателями 1.6 и 1.8, кроме парктроника и обогрева ветрового стекла, получит климат-контроль, датчики дождя и света и глубокую тонировку стекол. Новая версия универсала Largus с мотором 1.6 на 106 л.с. и МКПП обзаведется парктроником и тонировкой.

Фото: Борис Захаров
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Компания уточняет, что полезные "фишки" из люксовых версий будут добавлены по "специальной цене". Правда, стоимость пока не названа. Как и дата старта продаж.

Напомним, АвтоВАЗ уже начал отгрузку дилерам "драйверской" Lada Granta. Такие машины получили некоторые стилистические нюансы, но главная особенность - режим "Sport" для "робота", благодаря которому двигатель и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada