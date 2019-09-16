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Рубрика: Власть

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400

Текст: Кира Латухина (Анкара)

На саммите по Сирии в Анкаре лидеры не обсуждали вопрос, связанный с ударами по саудовским НПЗ. Но на пресс-конференции об этом зашла речь.

Появились космические снимки последствий атаки дронов в Саудовской Аравии

Владимир Путин заметил, что у Ирана есть российские С-300, а у Турции - С-400, эти страны тем самым надежно защищены. И Саудовская Аравия могла бы тоже последовать их примеру. "Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф"", - сказал президент РФ. "Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - уверен он.

Иранский лидер Хасан Рухани с улыбкой поинтересовался, что бы Эр-Рияду лучше купить, С-300 или С-400, на что Путин предложил: "Пусть выбирают".

Фото: youtube.com
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Атаку дронов на нефтяные предприятия Саудовской Аравии Рухани назвал вынужденным ответом народа Йемена, который бомбят ежедневно. "Поток оружия поступает ежедневно в Саудовскую Аравию и используется против них, они вынуждены были ответить", - сказал он.

"Возможно, то, что мы наблюдаем в "астанинском процессе", будет моделью для Йемена, и страны региона могут постараться вернуть туда мир и стабильность. Когда безопасность вернется в Йемен, тогда и нефть можно будет безопасно производить в регионе", - заявил президент Ирана.

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