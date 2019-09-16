Устинова приговорили к 3,5 года колонии за причинение вреда омоновцу

Тверской районный суд Москвы в понедельник приговорил бывшего росгвардейца, а ныне актера Павла Устинова, задержанного после несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, к трем с половиной годам колонии общего режима.

По версии следствия, при задержании Устинов оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и вывихнул одному из них плечо. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о причинении опасного для жизни вреда здоровью представителю власти (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Гособвинение просило приговорить Устинова, который не признал своей вины, к шести годам колонии.

Виновность подсудимого, согласно приговору, подтверждается показаниями потерпевшего, бойца ОМОНа Лягина, и его сослуживцев, а также протоколом осмотра места происшествия и видеозаписью с камеры видеонаблюдения.

Ранее столичные суды уже приговорили к реальным срокам пятерых участников прошедших в конце лета в Москве несанкционированных акций. За нападения на силовиков Евгений Коваленко получил 3,5 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков - по три года, Данила Беглец - два года.

Константину Котову дали четыре года за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме за сообщение в социальной сети, в котором он призывал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.