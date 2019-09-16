Устинова приговорили к 3,5 года колонии за причинение вреда омоновцу

Новости

В России впервые сделали сериал по заказу американской платформы 14:25
Еще два рейтинговых агентства получили аккредитацию Банка России 14:24
В Кремле рассказали про план продолжения интеграции России и Беларуси 14:23
На зимний режим работы перешел Московский зоопарк 14:19
Бекмамбетов сделал вертикальный зомби-сериал для приложения Snapchat 14:15
Путин сменил посла России в Албании 14:12
Новак допустил созыв комитета ОПЕК+ из-за атаки дронов в Саудовской Аравии 14:10
Собянин рассказал о создании в Москве онлайн-реестра детских прививок 14:09
Сен-Пьер не смог назвать фаворита в бою Нурмагомедов - Фергюсон 14:06
В Кабардино-Балкарии нашли погребение римских легионеров 14:02
В Норвегии нашли погребальную пирамиду с останками в римском котле 14:02
Москвичи пережили самый холодный день c начала месяца 14:01
Франкфуртский автосалон не оправдал ожиданий. Что с ним не так 14:00
Названы самые популярные мастер-классы в центре славянской письменности 13:56
Завершается сооружение Белорусской АЭС 13:54
Forbes назвал крупнейшие частные компании России 13:33
Актер из "Беверли-Хиллз" Брайан Тёрк умер в 49 лет 13:28
Минск рассчитывает вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр 13:28
Мэром Тамбова впервые стала женщина 13:26
Новосибирская полиция начала проверку после драки на хоккейном матче 13:18
Найдена ранее не издававшаяся песня Юлии Началовой 13:13
Новейший беспилотник и подводный дрон представят на параде в Китае 13:11
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы 12:57
Динозавры и шашлык: вышел новый фильм вселенной "Мира Юрского периода" 12:55
Решил прочистить мусоропровод: В Красноярске назвали причину взрыва в доме 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и гололедице
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и гололедице
16.09.2019 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Устинова приговорили к 3,5 года колонии за причинение вреда омоновцу

Текст: Иван Петров
Тверской районный суд Москвы в понедельник приговорил бывшего росгвардейца, а ныне актера Павла Устинова, задержанного после несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, к трем с половиной годам колонии общего режима.
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

По версии следствия, при задержании Устинов оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и вывихнул одному из них плечо. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о причинении опасного для жизни вреда здоровью представителю власти (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Гособвинение просило приговорить Устинова, который не признал своей вины, к шести годам колонии.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Путин прокомментировал протестные акции

Виновность подсудимого, согласно приговору, подтверждается показаниями потерпевшего, бойца ОМОНа Лягина, и его сослуживцев, а также протоколом осмотра места происшествия и видеозаписью с камеры видеонаблюдения.

Ранее столичные суды уже приговорили к реальным срокам пятерых участников прошедших в конце лета в Москве несанкционированных акций. За нападения на силовиков Евгений Коваленко получил 3,5 года, Иван Подкопаев и Кирилл Жуков - по три года, Данила Беглец - два года.

Константину Котову дали четыре года за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Блогер Владислав Синица получил пять лет колонии по обвинению в экстремизме за сообщение в социальной сети, в котором он призывал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Охрана порядка Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали про план продолжения интеграции России и Беларуси
Новак допустил созыв комитета ОПЕК+ из-за атаки дронов в Саудовской Аравии
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Минтруд проведет эксперимент по введению рабочей четырехдневки