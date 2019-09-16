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16.09.2019 21:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Инклюзия без иллюзий

В Омске дети-аутисты впервые пошли в обычную школу
Текст: Наталья Граф
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(7965)
- Это мой коридор, мой! - кричит первоклассник Даня. - Моя школа!
В классе рядом с особым ребенком постоянно находится воспитатель-тьютор, который помогает с заданиями. Фото: Владимир Казионов В классе рядом с особым ребенком постоянно находится воспитатель-тьютор, который помогает с заданиями. Фото: Владимир Казионов
В классе рядом с особым ребенком постоянно находится воспитатель-тьютор, который помогает с заданиями. Фото: Владимир Казионов

На перемене он бегает вместе с новыми друзьями по кабинету и на первый взгляд ничем не отличается от других первоклашек. Но на самом деле ему нужна постоянная помощь взрослого. У Дани аутизм, его могут напугать привычные вещи, ему сложно включиться в урок. Поэтому в классе рядом постоянно находится воспитатель - тьютор. Он фиксирует успехи особого ученика и помогает ему осваивать материал.

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Эксперимент по инклюзивному обучению детей с расстройствами аутистического спектра начался в Омской области с этого учебного года. В первый класс обычной городской школы N 21 пошли пять учеников. Они зачислены в общие классы, но на уроках их сопровождают тьюторы. При возникших сложностях они могут продолжить заниматься в соседнем ресурсном классе. Здесь обустроена сенсорная зона, где ребята могут сбросить напряжение, и уголки, где можно побыть в одиночестве.

- Такая модель позволяет ребятам учиться вместе с одноклассниками и при этом усваивать программу со своей скоростью, в соответствии со своими возможностями, - рассказали в общественной организации инвалидов "Планета друзей".

Еще восемь особенных ребятишек сели за парты в городской школе N 130. Здесь используется другая модель: особенные дети учатся в отдельном классе, а со сверстниками пока встречаются только на переменах.

Особенные дети учатся в отдельном классе, а со сверстниками пока встречаются на переменах

- В любом случае у нас наконец-то появился реальный шанс вернуть наших детей в общество, - говорит мама особенного первоклассника Татьяна Солодянкина. - А обществу, между прочим, инклюзивное обучение необходимо не меньше, чем нам.

Эксперты признают: несмотря на то что в России принят закон об инклюзии, система обучения в обычной школе чаще всего на детей-аутистов не рассчитана.

Фото: Владимир Аносов
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- Необычного ребенка направляют в коррекционную школу для детей с задержкой психического развития, - рассказывает другая мама, Юлия Шевлягина. - Но уже спустя несколько месяцев педагоги настоятельно рекомендуют родителям забрать его на домашнее обучение - из-за особенностей поведения.

- В результате аутизм только усугубляется, - считает куратор ресурсного класса Анна Юрченко. - Ведь ребенок, который и так стремится отгородить себя от всего мира, оказывается запертым в четырех стенах.

Два года назад родители маленьких омичей, страдающих аутизмом, обратились за помощью в общественную организацию "Планета друзей".

- По данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с этим диагнозом растет на 13 процентов в год, - рассказывает руководитель "Планеты друзей" Наталья Мишенина. - Сегодня аутизм называют болезнью цивилизации. Его нельзя вылечить, но с ним можно жить. А для этого ребенку просто необходимо общаться и учиться со сверстниками.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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