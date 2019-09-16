В Омске девочка застряла в ливневой канализации

В Омске сотрудники МЧС спасли девочку, застрявшую в решетке ливневой канализации в Амурском поселке.

Инцидент произошел в районе остановки Диспетчерская около 12 часов дня. Шестилетняя девочка гуляла вместе с мамой на улице и провалилась в ливневую канализацию. Нога малышки застряла в решетке в районе коленного сустава. Мать ребенка обратилась за помощью к спасателям.

- Аккуратно, чтобы не навредить ребенку, с помощью гидравлических ножниц мы разжали прутья решетки, - рассказал начальник караула второй пожарно-спасательной части Даниэль Ахмадеев. - И "пленница" была спасена.

Девочку передали медицинским работникам. Ее здоровью ничего не угрожает. Теперь городские коммунальные службы должны проверить, насколько решетки ливневой канализации безопасны для пешеходов.