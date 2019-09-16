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16.09.2019 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске девочка застряла в ливневой канализации

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске сотрудники МЧС спасли девочку, застрявшую в решетке ливневой канализации в Амурском поселке.

Спасатели вытащили из воды упавший в Подмосковье вертолет

Инцидент произошел в районе остановки Диспетчерская около 12 часов дня. Шестилетняя девочка гуляла вместе с мамой на улице и провалилась в ливневую канализацию. Нога малышки застряла в решетке в районе коленного сустава. Мать ребенка обратилась за помощью к спасателям.

- Аккуратно, чтобы не навредить ребенку, с помощью гидравлических ножниц мы разжали прутья решетки, - рассказал начальник караула второй пожарно-спасательной части Даниэль Ахмадеев. - И "пленница" была спасена.

Девочку передали медицинским работникам. Ее здоровью ничего не угрожает. Теперь городские коммунальные службы должны проверить, насколько решетки ливневой канализации безопасны для пешеходов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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