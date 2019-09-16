В Ленобласти арестовали владельцев клиник, лишавших людей свободы

В Ленинградской области арестованы три владельца сети реабилитационных центров, где под видом лечения от наркотической и алкогольной зависимости людей лишали свободы, а с их родственников требовали крупные суммы за лечение близких.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, еще одному фигуранту дела суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, пятый подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, о странных реабилитационных центрах рассказали близкие пациентов во время приема, который проводил руководитель СК России Александр Бастрыкин. Данные, озвученные гражданами, были проверены, в центрах прошли обыски, в ходе которых было освобождено порядка 50 человек, среди них были даже подростки.

Установлено, что пациентов свозили в частные дома в Ленобласти, запирали в комнатах, похожих на общежития, но не отвечающие никаким санитарным требованиям. За месяц нахождения в таком центре с родственников пациентов требовали от 40 до 100 тысяч рублей.