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16.09.2019 14:06
Рубрика: Спорт

Сен-Пьер не смог назвать фаворита в бою Нурмагомедов - Фергюсон

Текст: Максим Домчев

Легенда UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о том, что открыт для интересных предложений от UFC, а также признался, что хотел бы увидеть бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Об этом сообщает MMA Mania.

"Я ушел из спорта, на это у меня есть причины, - сказал он. - Однако, если что, то руководители UFC всегда знают, где меня найти. Но меня пока моя нынешняя жизнь полностью устраивает. Я продолжаю тренироваться, я продолжаю развиваться, как боец ММА. Но пока я это делаю не ради какого-то боя, а для своего удовольствия".

Макгрегор проведет следующий бой в декабре

На прошлой неделе менеджер Хабиба Нурмагомедова заявил о том, что следующим соперником россиянина станет не первый номер рейтинга Тони Фергюсон, а завершивший в начале года карьеру 38-летний канадец Жорж Сен-Пьер.

При этом Сен-Пьер уверен, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном, о котором говорил глава UFC Дана Уайт, должен состояться. "Это будет великолепный поединок, - уверен Сен-Пьер. - Предсказать победителя не возьмусь. Ключевую роль сыграет тот факт, кому из бойцов удастся навязать свой стиль. Тони дерется грязновато, использует локти и колени. Хабиб старается доминировать над соперниками в партере".

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