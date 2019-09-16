Сен-Пьер не смог назвать фаворита в бою Нурмагомедов - Фергюсон

Легенда UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о том, что открыт для интересных предложений от UFC, а также признался, что хотел бы увидеть бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Об этом сообщает MMA Mania.

"Я ушел из спорта, на это у меня есть причины, - сказал он. - Однако, если что, то руководители UFC всегда знают, где меня найти. Но меня пока моя нынешняя жизнь полностью устраивает. Я продолжаю тренироваться, я продолжаю развиваться, как боец ММА. Но пока я это делаю не ради какого-то боя, а для своего удовольствия".

На прошлой неделе менеджер Хабиба Нурмагомедова заявил о том, что следующим соперником россиянина станет не первый номер рейтинга Тони Фергюсон, а завершивший в начале года карьеру 38-летний канадец Жорж Сен-Пьер.

При этом Сен-Пьер уверен, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном, о котором говорил глава UFC Дана Уайт, должен состояться. "Это будет великолепный поединок, - уверен Сен-Пьер. - Предсказать победителя не возьмусь. Ключевую роль сыграет тот факт, кому из бойцов удастся навязать свой стиль. Тони дерется грязновато, использует локти и колени. Хабиб старается доминировать над соперниками в партере".