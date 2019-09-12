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12.09.2019 13:25
Рубрика: Спорт

Менеджер Нурмагомедова: Следующим соперником россиянина будет Сен-Пьер

Текст: Максим Домчев
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что следующим соперником россиянина станет канадец Жорж Сен-Пьер, а не американец Тони Фергюсон.

Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), победив американца Дастина Порье в третьем раунде удушающим приемом. После боя глава UFC Дана Уайт назвал Фергюсона следующим соперником Нурмагомедова. В свою очередь Фергюсон заявил, что его поединок с россиянином должен состояться в декабре.

Фото: AP Photo/ Mahmoud Khaled
Нурмагомедов: Мой следующий соперник? Стейк и бургер!

"Никого не волнует, что сказал Тони Фергюсон. До его мнения никому нет дел. Насколько я знаю, следующим соперником станет Сен-Пьер. Это то, чего хочу я, и чего хочет Хабиб. И если он мне позвонит и попросит бой с Сен-Пьером, то так и будет", - сказал Абдель-Азиз, чьи слова приводит TMZ.

"Мы с Жоржем дружим десять лет, и я точно знаю, что он хочет драться с Хабибом. Фергюсон побил много соперников, но он не был чемпионом. И если речь идет о наследии, которое хочет оставить Хабиб в истории, то бой с Сен-Пьером станет грандиозным событием. Дана Уайт - бизнесмен. И он лучшим промоутер всех времен. Они с Жоржем заработали много денег, а могут еще больше. Людям будет интересен этот поединок. Это будет бой за звание величайшего бойца всех времен", - отметил он.

Пока непонятно, как к этому заявлению отнесется сам глава UFC. Официально 38-летний Сен-Пьер, имеющий на счету 26 побед и два поражения, из-за проблем со здоровьем объявил о завершении спортивной карьеры в феврале этого года, а его последний бой состоялся почти два года назад. Впоследствии Сен-Пьер неоднократно говорил о том, что утратил мотивацию для продолжения выступлений в смешанных единоборствах.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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