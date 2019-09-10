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10.09.2019 14:42
Рубрика: Спорт

Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за бой против Порье

Текст: Максим Домчев

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон подверг критике россиянина Хабиба Нурмагомедова за то, как он провел поединок против Дастина Порье.

Фото: AP Photo/ Mahmoud Khaled
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Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), победив американца Порье в третьем раунде удушающим приемом. Впоследствии глава UFC Дана Уайт назвал Фергюсона следующим соперником Нурмагомедова.

"Хабиб с Порье действовал лениво и однообразно. На мой взгляд, его манера боя скучная, а сам он в клетке мало что делает", - сказал Фергюсон в интервью, опубликованном на канале ESPN в YouTube.

"В его манере много слабых мест, но у него очень хорошая команда, которая поможет избавиться от них. Более того, я уверен, что в следующем поединке мы увидим лучшего Хабиба в истории. Однако я знаю, как сломать этого величайшего", - отметил он.

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Фергюсон рассчитывает, что его бой с Нурмагомедовым состоится в декабре. "Пусть защищает титул или уходит на покой. Пусть признается, что боится драться со мной и валит отсюда. Сейчас пусть ест свои бургеры, но не слишком толстеет. Потому что мы должны драться в декабре", - заявил американец.

В смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях. На счету Фергюсона 25 побед и три поражения.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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