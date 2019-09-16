Танки и гиперзвук: какие новинки покажут на военном параде в Китае

В Пекин переброшена военная техника, которой предстоит принять участие в грандиозном по своим масштабам военном параде, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики.

Some interesting technics from the rehearsal of the parade in Beijing..

New supersonic\hypersonic UAV ?

DF-17 with hypersonic glide vehicle ?

Launcher for ASM\LACM

Launcher for UAV-kamikaze? pic.twitter.com/PN4c9bEBVa — Yuri Lyamin (@imp_navigator) September 15, 2019

Как ожидается, по главной площади страны - Тяньаньмэнь - проедут не только уже известные образцы, но и масса новинок, нигде ранее не демонстрировавшихся.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, среди боевых машин, замеченных в столице КНР, замечена неизвестная пятиосная пусковая установка. Есть предположения, что это DF-17 - баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковым боевым блоком. По американским данным, ее испытания идут с 2017 года.

Также будет продемонстрирована мобильная межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 на восьмиосном шасси. По публиковавшимся ранее сведениям, она может быть оснащена 10 боевыми частями индивидуального наведения.

Lijian UAV entered in service or it's another model flying wing UAV ?

New MLRS ?

DF-41 ICBM

DF-31AG ICBM pic.twitter.com/6N64yyBgm6 — Yuri Lyamin (@imp_navigator) September 15, 2019

"В последние годы оборонная промышленность Поднебесной достигла больших успехов в разработке беспилотных летательных аппаратов различных типов. Не обойдется без них и на этом юбилее. Например, многие уже обратили внимание на тщательно укрытый брезентом перевозимый на автомобиле неизвестный БПЛА. Есть предположения, что 1 октября нам впервые покажут гиперзвуковой дрон. На платформах также были замечены другие беспилотники, в том числе, по всей видимости, и камикадзе", - отмечает Лямин.

Бронетанковой новинкой парада станет легкий танк ZTQ-15.

Main battle tank Type 99A

Light tank Type 15

155mm SPH pic.twitter.com/vToJHcih8K — Yuri Lyamin (@imp_navigator) September 16, 2019

Ожидалось, что ВДВ НОАК будут представлены новейшей боевой машиной десанта, впервые показанной в ноябре прошлого года на авиакосмическом салоне в Чжухае. Однако пока такие БМД нигде не засветились, вероятно, все ограничится показом старой ZBD-03, хорошо известной в России по совместным учениям.