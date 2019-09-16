Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.09.2019,  
14:12
Текст:  Алексей Моисеев

Танки и гиперзвук: какие новинки покажут на военном параде в Китае

В Пекин переброшена военная техника, которой предстоит принять участие в грандиозном по своим масштабам военном параде, посвященном 70-летию образования Китайской Народной Республики.

Как ожидается, по главной площади страны - Тяньаньмэнь - проедут не только уже известные образцы, но и масса новинок, нигде ранее не демонстрировавшихся.

Фото: United States Department of Defense / wikimedia.org
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, среди боевых машин, замеченных в столице КНР, замечена неизвестная пятиосная пусковая установка. Есть предположения, что это DF-17 - баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковым боевым блоком. По американским данным, ее испытания идут с 2017 года.

Также будет продемонстрирована мобильная межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 на восьмиосном шасси. По публиковавшимся ранее сведениям, она может быть оснащена 10 боевыми частями индивидуального наведения.

"В последние годы оборонная промышленность Поднебесной достигла больших успехов в разработке беспилотных летательных аппаратов различных типов. Не обойдется без них и на этом юбилее. Например, многие уже обратили внимание на тщательно укрытый брезентом перевозимый на автомобиле неизвестный БПЛА. Есть предположения, что 1 октября нам впервые покажут гиперзвуковой дрон. На платформах также были замечены другие беспилотники, в том числе, по всей видимости, и камикадзе", - отмечает Лямин.

Бронетанковой новинкой парада станет легкий танк ZTQ-15.

Ожидалось, что ВДВ НОАК будут представлены новейшей боевой машиной десанта, впервые показанной в ноябре прошлого года на авиакосмическом салоне в Чжухае. Однако пока такие БМД нигде не засветились, вероятно, все ограничится показом старой ZBD-03, хорошо известной в России по совместным учениям.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Арктике развернута система ПВО С-400 "Триумф" 08:48
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким 12.09.2019
Появилось редкое видео флота Монголии 10.09.2019
Китай
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Видео: Атомная подлодка ТОФ поразила крылатой ракетой "противника" 03:55
Закрыли доступ: как Су-30 защитили китайские берега 10.09.2019
Китайские боевые вертолеты приземлились на Урале 08.09.2019
парады
Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию 15.09.2019
Женский военный парад в Гане показали на видео 14.08.2019
Ракетный эсминец Китая "Сиань" покинул Петербург 29.07.2019