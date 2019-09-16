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16.09.2019 17:10
Рубрика: Происшествия

Татьяна Москалькова запросила материалы по делу Павла Устинова

Текст: Анна Спицына

Омбудсмен Татьяна Москалькова собирается разобраться в деле Павла Устинова и не исключает обращения в прокуратуру.

Омбудсмен пояснила, что к ней поступили обращения, связанные с делом Устинова, осужденного на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

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- Я запросила материалы, которые позволят мне изучить эту тему поподробнее, - сказала Татьяна Москалькова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать приговор Устинову.

Запрошенные материалы, считает она, позволят ей "сделать выводы и составить соответствующие ходатайства в адрес органов прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы".

Происшествия Правосудие Суд Президент Уполномоченный по правам человека
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