Татьяна Москалькова запросила материалы по делу Павла Устинова

Омбудсмен Татьяна Москалькова собирается разобраться в деле Павла Устинова и не исключает обращения в прокуратуру.

Омбудсмен пояснила, что к ней поступили обращения, связанные с делом Устинова, осужденного на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

- Я запросила материалы, которые позволят мне изучить эту тему поподробнее, - сказала Татьяна Москалькова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать приговор Устинову.

Запрошенные материалы, считает она, позволят ей "сделать выводы и составить соответствующие ходатайства в адрес органов прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы".