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Умер актер Юрий Колычев

Театр
    16.09.2019, 12:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер театра, кино и ТВ Юрий Осипович Колычев скончался в возрасте девяноста лет. Как передает РЕН ТВ, тело Народного артиста РСФСР было обнаружено в его квартире.

Причина смерти не названа.

Колычев родился 15 декабря 1928 года в семье поэта Осипа Колычева. В 1950 году, окончив Театральное училище имени Щепкина, был принят в Малый театр. С 1957 года - в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком").

На экранах дебютировал в 1952-м - в телевизионном фильме спектакле "Горе от ума". Далее - Сеня в "Иване Рыбакове", "Мелодия на два голоса", епископ в "Доме, который построил Свифт", "Черный квадрат", "Очарование зла".

Много работал как "закадровый голос" в анимационных и документальных лентах.

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