Верховный суд утвердил приговор гражданину Польши за шпионаж

Верховный суд жалобу отклонил и признал правильным решение Мосгорсуда. Приговор осужденному вступил в законную силу.

Все судебные заседания, в том числе и последнее, проходили в закрытом режиме: в материалах уголовного дела достаточно много засекреченных страниц. Известно, что такой серьезный срок наказания Радзаевски получил за попытку заполучить и переправить за границу компоненты комплекса противовоздушной обороны С-300. Какие именно компоненты - нигде не сообщается. В пресс-релизе Федеральной службы безопасности уточняется, что шпион из Польши действовал в первую очередь в интересах польской оборонной компании - ведущего поставщика национальных Вооруженных сил и спецслужб.

Адвокаты Радзаевски при обжаловании приговора в Верховном суде РФ пытались добиться переквалификации уголовного дела со статьи "Шпионаж" на статью "Покушение на контрабанду", но им было отказано.

Мосгорсуд счел доказанным обвинение в шпионаже. Версия следствия о возможности шпионом получить "секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, чтобы незаконно вывести из России в Польшу" подтвердилась в суде. В свою очередь Верховный суд РФ подтвердил все выводы Мосгорсуда, указанные в приговоре.

По данным ФСБ, преступление "создавало реальные угрозы безопасности Российской Федерации".

Из материалов Мосгорсуда следовало, что его задержали 21 апреля 2018 года. Сообщалось, что он индивидуальный предприниматель из Белостока и что у него шестеро детей. До этапирования в колонию Радзиевски будет находиться в СИЗО "Лефортово".