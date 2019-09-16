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16.09.2019 12:57
Рубрика: Происшествия

Верховный суд утвердил приговор гражданину Польши за шпионаж

Текст: Владимир Полетаев
Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор гражданину Польши Мариану Радзаевски. Он был осужден на 14 лет заключения Мосгорсудом за шпионаж в пользу НАТО.
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Верховный суд жалобу отклонил и признал правильным решение Мосгорсуда. Приговор осужденному вступил в законную силу.

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Все судебные заседания, в том числе и последнее, проходили в закрытом режиме: в материалах уголовного дела достаточно много засекреченных страниц. Известно, что такой серьезный срок наказания Радзаевски получил за попытку заполучить и переправить за границу компоненты комплекса противовоздушной обороны С-300. Какие именно компоненты - нигде не сообщается. В пресс-релизе Федеральной службы безопасности уточняется, что шпион из Польши действовал в первую очередь в интересах польской оборонной компании - ведущего поставщика национальных Вооруженных сил и спецслужб.

Адвокаты Радзаевски при обжаловании приговора в Верховном суде РФ пытались добиться переквалификации уголовного дела со статьи "Шпионаж" на статью "Покушение на контрабанду", но им было отказано.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Мосгорсуд счел доказанным обвинение в шпионаже. Версия следствия о возможности шпионом получить "секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, чтобы незаконно вывести из России в Польшу" подтвердилась в суде. В свою очередь Верховный суд РФ подтвердил все выводы Мосгорсуда, указанные в приговоре.

По данным ФСБ, преступление "создавало реальные угрозы безопасности Российской Федерации".

Из материалов Мосгорсуда следовало, что его задержали 21 апреля 2018 года. Сообщалось, что он индивидуальный предприниматель из Белостока и что у него шестеро детей. До этапирования в колонию Радзиевски будет находиться в СИЗО "Лефортово".

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Шпионские скандалы
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