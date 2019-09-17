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17.09.2019 19:34
Рубрика: Российский автопром

Люкс по цене комфорта

АвтоВАЗ анонсировал выпуск лимитированной серии Lada
Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Тольятти)
Российская газета - Федеральный выпуск № 208 (7966)
АвтоВАЗ представил лимитированную серию Lada #CLUB. Клубные версии вазовских авто будут представлены сразу в трех семействах: Granta, Xray и Largus. Предполагается, что автолюбители смогут купить улучшенные версии Lada по привлекательной цене. Поскольку все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort, но включают в себя элементы топ-версий Luxe.
Выпуск лимитированных версий, как правило, подогревает интерес покупателей к марке машины. Фото: АвтоВАЗ. Выпуск лимитированных версий, как правило, подогревает интерес покупателей к марке машины. Фото: АвтоВАЗ.
Выпуск лимитированных версий, как правило, подогревает интерес покупателей к марке машины. Фото: АвтоВАЗ.

Отличительной особенностью ограниченной серии станут новые оригинальные элементы экстерьера и интерьера: новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета, датчики парковки и другое полезное оборудование. У лимитированной версии будет дополнительный набор оборудования, доступный ранее только в максимальных комплектациях. И конечно, "лимитку" можно будет узнать - по особому шильду #CLUB на багажной двери.

Клубные версии вазовских авто будут представлены сразу в трех семействах: Granta, Xray и Largus

Lada Granta #CLUB получит варианты двигателя на 1,6 литра и 87 л.с. и 1,6 литра на 106 и 98 л.с. Самый мощный мотор в линейке, помимо МКПП, может агрегатироваться с автоматической трансмиссией. Дополнительно от комплектации Luxe - обогрев ветрового стекла и парктроник. Lada Xray #CLUB оснастят тремя вариантами силового агрегата - на 1,6 литра и 1,8 литра с "механикой" и на 1,8 л с "роботом". "Комфортная" версия будет оснащаться климат-контролем, обогревом ветрового стекла, датчиками дождя и света, парктроником, глубокой тонировкой стекол. Lada Largus #CLUB оснащается 106-сильным двигателем и МКПП. Из дополнительных опций: парктроник и глубокая тонировка задних стекол.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Выпуск лимитированных версий, как правило, подогревает интерес покупателей к марке. Тем более что российский рынок легковых автомобилей падает. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе продажи авто упали на 1,3 процента, а по итогам восьми месяцев - на 2,3, упав до 1,1 миллиона штук.

Это уже не первая лимитированная серия АвтоВАЗа. Напомним, в 2017-м к 40-летию вазовского внедорожника, в прошлом известного под брендом "Нива", завод выпускал юбилейную версию автомобиля. А годом ранее к своему 50-летию АвтоВАЗ выпустил по пятьсот "лимиток" автомобилей Vesta и Xray.