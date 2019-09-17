В конце первой декады сентября автоинспекторы Кабардино-Балкарии провели профилактическое мероприятие с водителями-дальнобойщиками: в ходе многочисленных бесед напоминали им о важности соблюдения режима работы и отдыха, попутно снабдив их информационными памятки с рекомендациями и пожеланиями. Казалось бы, рядовое событие, одно в ряду множества таких же, которые неустанно осуществляют сотрудники ГИБДД. Однако в нем, как в капле воды отразился главный принцип работы российской Госавтоинспекции: любое дорожно-транспортное происшествие лучше предупредить, чем потом разбираться с его последствиями. Конечно, важно выявлять и наказывать нарушителей, но гораздо более значима профилактика ДТП, а для этого необходимо тщательно изучать и анализировать всю совокупность факторов, приводящих к печальным, а нередко и трагическим последствиям на наших дорогах.

Государственный подход к профилактике уже приносит плоды, а инструменты дают основания верить, что конечные цели федерального и национального проектов будут достигнуты. Фото: Сергей Михеев/РГ

И вновь - человеческий фактор

Опыт и исследования показывают, что в подавляющем большинстве случаев причиной дорожно-транспортных происшествий является человеческий фактор, точнее - ошибки водителя.

Во-первых, вождение в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков. Это одна из главных причин ДТП со смертельным исходом. Все водители знают, что алкоголь притупляет внимание и лучше в таком состоянии за руль не садиться, однако некоторые продолжают упорно игнорировать это правило.

Во-вторых, превышение скорости - следующая по распространенности причина ДТП со смертельным исходом. Многочисленные исследования подтвердили, что вероятность попасть в аварию повышается, если машина двигается быстрее или медленнее средней скорости потока. Замечено также, что при быстрой езде водитель привыкает к такому темпу движения и не способен адекватно оценить быстро меняющуюся ситуацию на дороге. В результате происходят тяжелейшие аварии с самыми трагическими последствиями.

В-третьих, усталость водителей. У сонных или утомленных людей притупляется внимание и увеличивается время реакции. Поведение таких водителей практически также непредсказуемо, как и нетрезвых. В сводках Госавтоинспекции достаточно часто мелькают дорожно-транспортные происшествия с участием уснувших за рулем водителей.

В-четвертых, водители иногда просто отвлекаются от дороги. Причиной может быть и разговор по мобильному телефону, и набор сообщения в мессенджере. Между тем даже несколько секунд отвлечения внимания от обстановки на дороги, например, на переключение автомагнитолы могут привести к ДТП.

В-пятых, многие недооценивают погодные и дорожные условия. На мокрой или заснеженной дороге привычная скорость может стать причиной заноса, удлиняется тормозной путь. Не меньшую опасность таит и несвоевременная смена резины с летней на зимнюю.

Самое главное - убеждать участников дорожного движения, что они не одни на дороге и от их поведения зависит как собственная жизнь, так и жизни людей, которые их окружают

Плюс ко всему число смертей и травм на дорогах заметно повышает игнорирование правил пассивной безопасности. Эффективность ремней безопасности давно доказана, они удобны и не мешают ни водителям, ни пассажирам. Однако многие не используют их, считая это неудобным или бессмысленным. При этом непристегнутый пассажир как на переднем, так и на заднем сиденье подвергает опасности не только себя, но и тех, кто сидит на соседних креслах. Статистика говорит, что применение ремней безопасности уменьшает риск гибели и тяжелых травм при фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, при боковом - в 1,8 раза, а при опрокидывании - в 5 раз.

Также однозначно статистика свидетельствует о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей. За восемь месяцев этого года на дорогах России в 6243 ДТП с участием детей-пассажиров погибли 242 ребенка и 7360 получили ранения различной степени тяжести. Получается, что если брать все ДТП с пострадавшими, то пристегнутый по правилам ребенок гибнет с вероятностью 1/31, а непристегнутый - 1/12. Разница в 2,5 раза.

Статистика доказывает, что за последнее время российские дороги стали значительно безопаснее. Фото: Сергей Михеев/РГ

Дорога не убивает

Одна из главных задач национального проекта "Безопасные и качественные дороги" - сокращение числа погибших в ДТП к 2024 году до 4 человек на 100 тысяч населения. А к 2030 году поставлена задача и вовсе добиться нулевой смертности на дорогах.

Это значит, что никак не обойтись без профилактических мер, заметное влияние которых на общее сокращение числа жертв аварий - вне всяких сомнений.

Весь комплекс мер по профилактике ДТП специалисты делят на две основные группы: нормативно-правовые и организационно-технические.

Нормативно-правовая основа государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения - это весь комплекс законодательных актов от Конституции до государственных стандартов.

Организационно-технические мероприятия - это снижение тяжести последствий ДТП в результате регламентации скоростей движения, обустройства дорог, организации медицинской помощи, создания информационных систем быстрого обнаружения ДТП.

Например, важный фактор для снижения аварийности - дорожная логистика, инженерные средства и методы обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, существуют специальные средства, методы, методики, есть нормативы, ГОСТы, которые регулируют дорожное строительство. При этом в некоторых странах Европы, где также стремятся к нулевой смертности, за основу принят важнейший гуманитарный аспект: дорога не убивает.

"Идеология "прощающей" инфраструктуры заключается в том, что сама конструкция дороги должна компенсировать несовершенство человека, в том числе его склонность к допущению ошибок и физическую хрупкость. Техническая сторона дела сводится к продвижению вполне разумных и традиционных проектных решений в части геометрических параметров автомобильных дорог и элементов их инженерного обустройства, а также некоторых новых идей в духе лозунга Smart Roads... Идеи Smart Roads сводятся к использованию технологических инноваций, позволяющих повышать информативность дороги и предсказуемость дорожных условий (особенно в темное время суток и в сложных погодных условиях) наиболее энергоэкономным способом", - говорится в книге "Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые институции" научного сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Екатерины Решетовой и декана Факультета городского и регионального развития ВШЭ Михаила Блинкина.

Важный фактор для снижения аварийности - дорожная логистика, инженерные средства и методы обеспечения безопасности дорожного движения. Фото: Сергей Михеев/РГ

Однозначное решение

Один из наиболее значимых инструментов профилактики ДТП является различные социальные кампании и акции, которые разворачиваются как на федеральном, так и региональном уровнях. Все они различаются по масштабности, целевым аудиториям и набором инструментов воздействия на нее. Однако всех их участников объединяет одно - желание помочь, объяснить, научить россиян безопасному поведению на дороге, поведению, способному уберечь от большой беды.

Одним из таких значимых мероприятий стала стартовавшая этим летом широкомасштабная социальная кампания "Однозначно". Она проводится в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" и реализуется Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке экспертного центра "Движение без опасности".

Социальная кампания обращена ко всем категориям участников дорожного движения и привлекает внимание водителей, в том числе, к важности правильного выбора скоростного режима с учетом дорожной ситуации и окружающих условий, а также к необходимости безусловного соблюдения установленных скоростных ограничений.

Одна из главных задач кампании "Однозначно" - донесение до людей того факта, что знаки ограничения скорости на дорогах установлены не просто так и, хотя современное российское законодательство не предусматривает ответственности за превышение до 20 км/ч, делать этого все равно не стоит хотя бы для собственной безопасности.

В рамках "Однозначно" в августе во многих регионах страны прошел челлендж "21 день без нарушений". В течение трех недель его участники передвигались по дорогам без нарушений и выкладывали на своих страницах в социальных сетях отчетные фото и видеоролики. Срок в 21 день был выбран потому, что некоторые психологи считают: любая новая привычка, как и отвыкание от старой, формируется у человека как раз за этот срок.

Главное - изменить сознание

Не всегда заметная, но кропотливая и постоянная профилактическая работа приносит плоды. Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников отмечает, что в стране постепенно начинается меняться взгляд на проблему безопасности дорожного движения. Человеческая жизнь становится все важнее, в том числе и для государства. Ведь большая смертность на дорогах - это "огромный материальный ущерб, недополученный довольно значимый внутренний валовый продукт в целом по стране".

По словам главы ГУОБДД, основная задача любой реформы - это изменение сознания людей, в данном случае - отношения к соблюдению ПДД. "Самое главное, на мой взгляд, - убеждать участников дорожного движения, что они не одни на дороге и от их поведения зависит как собственная жизнь, так и жизни людей, которые их окружают", - подчеркнул Черников в беседе с корреспондентом газеты.

На недавнем совещании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина заявила, что важно заинтересовать в пропаганде безопасного движения и педагогов, и родителей, и детей. "Мы в регионы отправляем пособия, методические материалы. Понимаем, что нужно повышение квалификации, уже разработан модуль для внедрения в институтах развития и повышения квалификации. Разработаны программы воспитания для детей, сейчас работаем над изменением стандарта по предметам "Окружающий мир" и ОБЖ, нужно менять наполнение, чтобы была более практическая направленность. Активно в работу включаем родительское сообщество", - рассказала она.

А вице-премьер Максим Акимов, курирующий нацпроект "Безопасные и качественные дороги", заявил, что власти необходимо выходить на широкую аудиторию с помощью лидеров мнений, поручив создание плана работы с ними президенту ЭЦ "Движение без опасности" Наталье Агре.

"У нас нет присутствия в соцсетях, а нужно запускать онлайн-курсы, вирусные ролики. Медийная работа - наша главная задача", - подчеркнул Акимов.

Эффективность всех этих мер, на первый взгляд, оценить сложно, так как безопасность дорожного движения и аварийность на дорогах зависят от очень многих факторов. Однако статистика доказывает, что за последнее время российские дороги стали значительно безопаснее.

За восемь месяцев 2019 года в ДТП погибли 10111 человек - этот показатель на 7% меньше, чем в 2018-м. С января по август зафиксировано свыше 11,4 тысяч аварий с водителями с признаками опьянения, в них погибли 2288 человек и пострадали 15,8 тыс. человек. Все три показателя снижаются на 13,8%, 28,9% и 12,6% соответственно. Также сохраняется положительная тенденция снижения количества ДТП, а также числа погибших и раненых в них с водителями, которые отказались от медицинского освидетельствования. Эти и многие другие объективные данные говорят сами за себя: серьезный государственный подход к профилактике дорожно-транспортных происшествий уже приносит плоды, а инструменты его реализации выбраны правильно и дают основания верить, что конечные цели федерального и национального проектов в области безопасности дорожного движения будут достигнуты.

Материал подготовлен в рамках Федерального проекта "Безопасность дорожного движения" в части реализации социальной кампании "Однозначно".