Мосгорсуд признал законным содержание в СИЗО обвиняемого в шпионаже Уилана

Мосгорсуд проверил законность продления срока содержания под стражей обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Суд признал законным меру пресечения и продление этого срока до 29 октября.

Таким образом жалоба адвокатов гражданина США, а также еще как минимум трех зарубежных государств, в том числе Великобритании, Ирландии и Канады, отклонена.

Первоначально постановление о продлении срока содержания Уилана в следственном изоляторе принял Лефортовский районный суд столицы. Мосгорсуд в своем постановлении указал, что решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения. Рассмотрение жалобы прошло на закрытом для публики заседании в связи с секретностью материалов предварительного следствия.

В пресс-службе суда "РГ" сообщили, что Уилан во время оглашения решения вел себя достаточно некорректно. На оглашение постановления допустили журналистов, в том числе зарубежных изданий и ТВ, которые кинулись брать интервью у арестанта. Уилан, несмотря на просьбу соблюдать тишину во время речи судьи, продолжал давать интервью перед камерами. Суд вынужден был удалить из зала заседаний видеооператоров. В то же время обвиняемый продолжал громко говорить, не слушая судью.

В жалобе адвокат Уилана Владимир Жеребенков просил Мосгорсуд отменить не только постановление Лефортовского суда о продлении его подзащитному срока содержания под стражей, но и избрать более мягкую меру пресечения - в виде домашнего ареста или залога. И в этой просьбе суд отказал.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Только после того, как он был помещен в СИЗО "Лефортово", выяснилось, что он имеет паспорта нескольких стран.

Ему было предъявлено обвинение в шпионаже по статье 276 УК РФ. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Предварительное следствие закончено. Следствие считает, что обвиняемый работал в пользу американских спецслужб. На изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает его адвокат, на флешке были личные сведения о его предыдущих посещениях.

В этот раз он якобы приехал в Россию на свадьбу. Так утверждает его брат Дэвид. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп.