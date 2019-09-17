Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад

Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.

Об открытии рассказывает Science Alert. Напомним, указанное событие произошло 7 августа 2019 года. Столкновение неизвестного объекта с Юпитером было случайно снято на видео астрофотографом Итэном Чаппелем.

"Я наблюдал за небом в поисках метеоров из потока Персеид, когда это произошло, поэтому я не видел вспышки во время записи", - сказал исследователь.

Анализ показал, что взрыв был спровоцирован небольшим астероидом, плотность которого соответствует метеоритам, состоящим из равных частей камня и железа.

Объект взорвался в верхних слоях атмосферы Юпитера, примерно в 80 километрах над вершинами облаков. При этом была выделена энергия, эквивалентная 240 килотоннам тротила. Кстати, это чуть более половины энергии взрыва челябинского метеорита в 2013 году.

Кроме того, астрономы Раманакумар Санкар и Чабой Палотаи из Флоридского технологического института определили, что диаметр этого объекта составлял, вероятно, 12-16 метров, а его масса могла достигать 450 тонн.

Отметим, что атмосферные метеоритные взрывы - не редкость для Юпитера. Данное событие привлекло особое внимание благодаря тому, что оно было полностью зафиксировано на видео.

Юпитер находится далеко от нас, а метеоритные вспышки на нем обычно бывают слабыми и краткими. Поэтому лишь несколько подобных ударов в истории были запечатлены на камеру.