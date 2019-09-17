Продавцы рыбы не смогут обманывать покупателей

Новости

В Иране анонсировали проведение совместных морских учений с РФ и КНР 12:44
Игорь Петренко сыграет главную роль в премьере Малого театра 12:42
В Махачкале участниками "Цифрового забега" стали около 200 человек 12:38
Путин поздравил руководство Армении с национальным праздником 12:37
В Тегеране открылась выставка "трофейных" беспилотников США 12:30
В Волгограде поставили памятник уличному художнику 11:55
В Волгограде "Цифровой забег" собрал более 40 маленьких участников 11:14
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Владивостока 11:13
МИД Ирана назвал провальной санкционную политику США 11:08
Автомобили Ravon вернулись в Россию: что будут продавать, какие планы 11:02
На Байкале начали действовать новые правила туризма 10:40
Забайкалье: Для спутникового ТВ введут льготы 10:19
Появилось видео сгоревшего ТЦ во Владивостоке 10:15
Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера 10:03
МИД Украины опровергает информацию СМИ о давлении Трампа на Зеленского 09:59
Duster получил коллекционную версию в 500 внедорожников 09:42
Стала известна примерная цена самого мощного Chery Tiggo 4 09:00
"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа 08:37
Премиум-кроссовер Exeed для России: названа дата старта продаж 08:30
До +12 градусов потеплеет сегодня в Москве 08:13
Власти ограничили туристическую активность на Байкале 08:00
Названо привычное состояние, вызывающее проблемы с весом и кишечником 07:29
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России 07:22
Крупнейшая в истории акция по защите климата прошла в Нью-Йорке 05:42
В Магадане впервые пройдет авиашоу 05:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
21.09.2019 09:55
Рубрика: Экономика

В сухом остатке

Продавцы рыбы не смогут обманывать покупателей
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Неделя № 209(7967)
В России и странах-соседях по Евразийскому экономическому союзу в полную силу заработал техрегламент на рыбу, который предъявляет много новых требований к этой продукции. Все они в пользу покупателей.
Поставщики должны точно называть вид рыбы: и кижуч, и нерка - лососевые, но ценность мяса у них разная. Фото: REUTERS Поставщики должны точно называть вид рыбы: и кижуч, и нерка - лососевые, но ценность мяса у них разная. Фото: REUTERS
Поставщики должны точно называть вид рыбы: и кижуч, и нерка - лососевые, но ценность мяса у них разная. Фото: REUTERS

Так, впервые установлены нормы содержания влаги в мышцах основных промысловых мороженых рыб и различных моллюсков. Содержание влаги не стоит путать с ледяной глазурью - толщей льда на тушке рыбы. Лишняя влага в "мясе" рыбы часто содержится, потому что ее накачивают специальными растворами, обманывая покупателей.

Росрыболовство: Ветеринарные правила аквакультуры введут в ближайшее время

"В мышечной ткани сельди, горбуши и наваги влаги должно быть не более 82 процентов, для радужной форели этот показатель - не более 76 процентов, для креветок - не более 80", - пояснили в Росрыболовстве. На первый взгляд, воды многовато. Но тело человека, который в отличие от рыбы не живет в воде, тоже на 70 процентов состоит из воды.

Предельно допустимые нормы определены и для ледяной глазури на тушке рыбы. "Масса глазури в замороженной продукции из рыбы должна быть не более пяти процентов, в очищенных ракообразных - не более семи процентов, в неразделанных ракообразных - не более 14 процентов", - пояснили в Росрыболовстве. При этом масса нетто рыбы должна указываться на упаковке отдельно от массы глазури.

Техрегламент определяет и допустимые уровни содержания остатков ветпрепаратов, стимуляторов роста и лекарственных средств, запрещает или минимизирует содержание в рыбопродуктах антибиотиков, которые могут использоваться в аквакультуре. Указано, что дикая рыба должна быть выловлена в безопасных районах добычи, которые определяются мониторингом. К обращению не допускается продукция, содержащая биотоксины или размороженная во время хранения, а также рыба с температурой в толще тканей выше минус 18 градусов.
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на рыбу и икру

Особое внимание уделено детскому питанию. "Продукцию для детей до года можно производить только на спецпроизводствах. А питание для детей от одного года, включая школьный возраст, - на оборудовании общего назначения, но обязательно в начале смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции. Нельзя использовать усилители вкуса, фосфаты, сорбиновую, бензойную кислоты и их соли", - отмечают эксперты, готовившие техрегламент.

Изменения коснулись и маркировки. Теперь производители обязаны указывать на упаковке зоологическое наименование вида водного биоресурса, например, "палтус черный гренландский". Зоологическое наименование - это точное название, обозначающее вид рыбы.

Так, лососями часто называют горбушу, нерку, кижуча, семгу, кету, сига, нельму, форель, чавычу. Хотя по сути это разные виды рыб, но относятся они к одному семейству - лососевых, пояснили "Российской газете" в "Рыбном союзе". "При обобщенных названиях потребитель может путаться с пищевыми и другими свойствами рыбы", - рассказал исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Например, несмотря на наличие витаминов и микроэлементов, мясо кижуча все же не считается диетическим. А вот употребление мяса нерки полезно для диабетиков, поскольку приводит к снижению сахара в крови.

Фото: Григорий Иванников/АО "Гидрострой"
На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод

Одно из самых обсуждаемых нововведений, заложенных в техрегламенте, касается паразитов. Действующие ранее документы запрещали продажу рыбы с живыми паразитами. Техрегламент же не допускает реализацию конечному потребителю продукции, "части которой поражены видимыми паразитами, в том числе неживыми".

Также производители обязаны маркировать товар знаком Евразийской экономической комиссии - это указание, что продукция произведена и выпущена в соответствии с требованиями техрегламента.

Нарушителям грозит как задержание груза, так и штрафы - для юридических лиц они составляют от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Экономика Товары и цены Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Правительство Минсельхоз Росрыболовство Вступают в силу в сентябре 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа
Представитель администрации США рассказал об "оккупированной территории РФ"
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
В "Роскосмосе" опровергли информацию о введенном на МКС запрете
Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке