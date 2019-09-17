Продавцы рыбы не смогут обманывать покупателей

Поставщики должны точно называть вид рыбы: и кижуч, и нерка - лососевые, но ценность мяса у них разная. Фото: REUTERS

Так, впервые установлены нормы содержания влаги в мышцах основных промысловых мороженых рыб и различных моллюсков. Содержание влаги не стоит путать с ледяной глазурью - толщей льда на тушке рыбы. Лишняя влага в "мясе" рыбы часто содержится, потому что ее накачивают специальными растворами, обманывая покупателей.

"В мышечной ткани сельди, горбуши и наваги влаги должно быть не более 82 процентов, для радужной форели этот показатель - не более 76 процентов, для креветок - не более 80", - пояснили в Росрыболовстве. На первый взгляд, воды многовато. Но тело человека, который в отличие от рыбы не живет в воде, тоже на 70 процентов состоит из воды.

Предельно допустимые нормы определены и для ледяной глазури на тушке рыбы. "Масса глазури в замороженной продукции из рыбы должна быть не более пяти процентов, в очищенных ракообразных - не более семи процентов, в неразделанных ракообразных - не более 14 процентов", - пояснили в Росрыболовстве. При этом масса нетто рыбы должна указываться на упаковке отдельно от массы глазури.

Техрегламент определяет и допустимые уровни содержания остатков ветпрепаратов, стимуляторов роста и лекарственных средств, запрещает или минимизирует содержание в рыбопродуктах антибиотиков, которые могут использоваться в аквакультуре. Указано, что дикая рыба должна быть выловлена в безопасных районах добычи, которые определяются мониторингом. К обращению не допускается продукция, содержащая биотоксины или размороженная во время хранения, а также рыба с температурой в толще тканей выше минус 18 градусов.

Особое внимание уделено детскому питанию. "Продукцию для детей до года можно производить только на спецпроизводствах. А питание для детей от одного года, включая школьный возраст, - на оборудовании общего назначения, но обязательно в начале смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции. Нельзя использовать усилители вкуса, фосфаты, сорбиновую, бензойную кислоты и их соли", - отмечают эксперты, готовившие техрегламент.

Изменения коснулись и маркировки. Теперь производители обязаны указывать на упаковке зоологическое наименование вида водного биоресурса, например, "палтус черный гренландский". Зоологическое наименование - это точное название, обозначающее вид рыбы.

Так, лососями часто называют горбушу, нерку, кижуча, семгу, кету, сига, нельму, форель, чавычу. Хотя по сути это разные виды рыб, но относятся они к одному семейству - лососевых, пояснили "Российской газете" в "Рыбном союзе". "При обобщенных названиях потребитель может путаться с пищевыми и другими свойствами рыбы", - рассказал исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Например, несмотря на наличие витаминов и микроэлементов, мясо кижуча все же не считается диетическим. А вот употребление мяса нерки полезно для диабетиков, поскольку приводит к снижению сахара в крови.

Одно из самых обсуждаемых нововведений, заложенных в техрегламенте, касается паразитов. Действующие ранее документы запрещали продажу рыбы с живыми паразитами. Техрегламент же не допускает реализацию конечному потребителю продукции, "части которой поражены видимыми паразитами, в том числе неживыми".

Также производители обязаны маркировать товар знаком Евразийской экономической комиссии - это указание, что продукция произведена и выпущена в соответствии с требованиями техрегламента.

Нарушителям грозит как задержание груза, так и штрафы - для юридических лиц они составляют от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.