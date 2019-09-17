В Екатеринбурге следователи ищут потерпевших от центра "Глобал Мед"

Материал «Проценты из лечения» вышел в No 67 (7825) "РГ-Недели" от 27 марта 2019 года.

Публикация вызвала резонанс. Первыми на нее откликнулись прокуроры. Начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики прокуратуры Москвы Ольга Овчинникова рассказала читателям "РГ" о результатах надзорной проверки в столице ("РГ - Неделя" за 22 мая 2019 года), сообщила о возбужденном уголовном деле в Москве. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин поручил коллегам, возглавляющим прокуратуры регионов Уральского федерального округа, обратить внимание на деятельность медицинских и косметологических центров, где людей принуждают брать кредиты. Обратили! Редакция получила ответы от прокуратур Курганской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого округа и Югры: предприятий "Глобал Мед" в регионе нет. А прокуратура Челябинской области пошла чуть дальше: попросила сообщить, что известно редакции о таких центрах на Южном Урале. Сообщили, прокуроры проверяют сведения.

В самом Екатеринбурге ситуация вокруг "Глобал Мед" складывалась противоречиво, чего, собственно, и следовало ожидать. В течение трех лет полиция раз за разом отказывалась уголовно преследовать сотрудников медцентров, ссылаясь на гражданско-правовой характер отношений между организацией и клиентом. Подвижки, напомним, стали происходить лишь после того, как к делу подключились следователи регионального управления СК РФ. В течение года - с 2018-го по 2019-й - они вели расследование дела о причинении одной из героинь "РГ" вреда здоровью при оказании услуг (ст. 238 УК РФ). Судебно-медицинские экспертизы не установили однозначной причинно-следственной связи между услугами, оказанными в центре, и ущербом состоянию здоровья пациентки, но одновременно указали: лечение не соответствовало медицинским показаниям при заболеваниях, которые были у пациентки, а некоторые процедуры и вовсе не имели и не имеют клинически доказанного лечебного эффекта. Это явные признаки обмана. Прекратив дело по статье 238, следователи СК тут же возбудили по статье 159 - о мошенничестве. Но по решению прокуратуры Свердловской области СК передал 31 том материалов по подследственности в МВД. За три месяца следователи-полицейские успели дважды вынести по материалам коллег из СК отказы в возбуждении уголовного дела, но прокуроры опротестовали эти решения.

Вскоре пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых сообщил "РГ", что дело о мошенничестве все-таки возбуждено. Позже стало известно: расследование поставлено на контроль центральными аппаратами МВД и прокуратуры РФ. А на прошлой неделе полиция известила, что ищет людей, пострадавших от "Глобал Мед". Показания пациентов должны помочь расследовать дело и установить размер ущерба, который сеть нанесла людям с 2016 по 2018 год. Следователи назвали номер, по которому ждут звонков от потерпевших.

Таким образом, к сегодняшнему дню полиция расследует четыре уголовных дела, связанных с "Глобал Мед": три - в столице, одно - в Екатеринбурге. Последнее касается лишь одного из трех юрлиц, работавших под вывеской "Глобал Мед" на Среднем Урале: ООО "Лайф Медикал".

- Если бы полиция сразу среагировала на заявления граждан, - говорит Елена Лаптева, героиня публикации "РГ", три года противостоявшая "Глобал Мед", - сейчас не было бы столько обманутых людей. Деятельность таких шараг надо прекращать сразу. Но то, что видно обычному человеку, оказывается, очень долго доходит до правоохранителей. Сейчас полиция не видит, что, кроме мошенничества, в действиях владельцев и руководителей (часто номинальных) десятков юрлиц, при помощи которых Папьянц и Нисенбойм (организаторы и владельцы сети. - Ред.) выкачивали из людей деньги, есть все признаки организованного преступного сообщества. На мой взгляд, только такая квалификация наиболее полно отражает и само устройство преступного бизнеса "Глобал Мед", и те роли, которые в нем реально исполняли владельцы.

Между тем

Отработано на пылесосах

Свое расследование деятельности "Глобал Мед" провели коллеги телеканала "Россия 1". Журналисты выяснили, что технологии ведения бизнеса, которые использовали в "Глобал Мед", разработали Даниэль Полонский и Эдуард Филбгер, ранее продававшие пылесосы "Кирби". Позже технологию перенесли на продажу "элитной косметики" "ДеШели", а совладельцы "Глобал Мед" Юлия Папьянц и ее супруг Игорь Нисенбойм распространили и на медицину. По информации наших коллег, вскоре после публикации "РГ" Папьянц и Нисенбойм выехали в Израиль.

Контакт

"Горячая линия"

Всех, кто пострадал от действий представителей екатеринбургского медицинского центра "Глобал Мед", просят обратиться в следственную часть городского УМВД по телефону: (343) 294-14-96.