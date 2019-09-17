ФСБ раскрыла подробности задержания северокорейских браконьеров

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников, дежуривших в Японском море. Об этом во вторник сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

"Экипажем северокорейской шхуны численностью более 45 человек осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля", - рассказали в ФСБ. В ведомстве добавили, что в инциденте сразу три военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

ЧП произошло в районе Кито-Ямато в Японском море - исключительной экономической зоне РФ. Здесь в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом погрануправления были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов. Нарушители осуществляли браконьерский промысел.

Сначала в ФСБ сообщили, что одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана. Чуть позднее в погрануправлении уточнили, что задержали и вторую шхуну с браконьерами, экипаж которой совершил вооруженное нападение на пограничников.

Напомним, предыдущий раз, когда российским пограничникам пришлось рисковать, произошел в ноябре 2018 года. Тогда в Керченском проливе были задержаны корабли ВМС Украины, пытавшиеся незаконно пересечь нашу границу.