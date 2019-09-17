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17.09.2019 19:16
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Фото: на заводе КамАЗ грузовик протаранил опору здания

Текст: Евгений Костин
@nabchel / vk.com @nabchel / vk.com
@nabchel / vk.com

"Краш-тестом по-татарски" иронично назвали в Сети аварию только что выпущенного с конвейера грузовика в одном из заводских помещений КамАЗа.

Фото: скриншот с www.rutube.com
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Как сообщает портал KazanFirst со ссылкой на руководителя пресс-службы КамАЗа Олега Афанасьева, ДТП произошло 16 сентября примерно в 19 часов: при съезде со сборочного конвейера грузовик врезался в металлическую опору. Пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняются. Предварительную версию случившегося представители завода не сообщили. "В настоящий момент ведется расследование", - сказал Афанасьев.

Судя по повреждениям, автомобиль уже не годен к эксплуатации, а опора, как видно на фото, удар выдержала и лишь немного деформировалась.

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