Фото: на заводе КамАЗ грузовик протаранил опору здания

"Краш-тестом по-татарски" иронично назвали в Сети аварию только что выпущенного с конвейера грузовика в одном из заводских помещений КамАЗа.

Как сообщает портал KazanFirst со ссылкой на руководителя пресс-службы КамАЗа Олега Афанасьева, ДТП произошло 16 сентября примерно в 19 часов: при съезде со сборочного конвейера грузовик врезался в металлическую опору. Пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняются. Предварительную версию случившегося представители завода не сообщили. "В настоящий момент ведется расследование", - сказал Афанасьев.

Судя по повреждениям, автомобиль уже не годен к эксплуатации, а опора, как видно на фото, удар выдержала и лишь немного деформировалась.