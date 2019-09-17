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Житель Пермского края обвинил бывшего замминистра промышленности региона Виктора Усенко в расстреле четырех своих собак. Хозяин животных утверждает, что Усенко якобы расстрелял его лаек в присутствии местного охотинспектора.

Я из тех, кто боится собак. Когда гуляю по улице, большие псы вызывают у меня оцепенение. Если собака идет без поводка, я всегда останавливаюсь. А если вижу неподалеку хозяина, прошу, чтобы животное обязательно прицепили. Потому что очень часто у нас бескультурье корреспондируется с нарушением рамок личного пространства. Тем не менее, если этот экс-чиновник действительно убил четырех собак, - это абсолютное зверство. Если бы эти животные набросились на него - это еще можно было как-то объяснить...

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Да и то: почему при нем тогда было оружие? Действительно ли лайки угрожали его жизни?

Был такой случай, когда один советский маршал убил маленькую дворняжку - собачку соседа, которая его сильно раздражала. Я считаю, что подобное - абсолютное зверство и варварство и к таким поступкам не может быть никакого другого отношения. Если у человека присутствуют чудовищные реакции на животных, то у него может быть такая же раздражимость и на людей, на своих близких - он может выпустить таких же цепных псов из своей души.

Поэтому убийство животных - пример нравственного террора, что очень страшно и, конечно, должно быть осуждено с точки зрения права и закона.

И еще. Несмотря на то, что сейчас любое беззаконие можно выложить в Сеть, слово "придать огласке" потеряло свой удельный вес. Информация захлестывает нас всех, поэтому она обесценивается и только разрушает человека, поскольку он не в состоянии отделить добро от зла.

Очень амбивалентно то, что информация о разных ситуациях в мире доступна всем, она ничего не решает, и люди благодаря ей не становятся добрее. Хотя и добро тоже быстро распространяется. По крайней мере, я не вижу, чтобы общество подобрело от того, что беззаконие придается огласке. На мой взгляд, продолжается марш жестокости и абсолютной безнравственности.

В Керчи полиция начала проверку жестокого убийства собаки

Можно ли проверить человека, если дать ему власть? Человека можно проверить в любой ситуации. Что же касается власти, которая попадает в его руки: да, пожалуй, она провоцирует в нем что-то низменное, потому что у него есть доступ к средствам и к власти над человеческими душами в том числе. Я не помню из истории таких примеров, когда господство провоцировало в человеке исключительно добрые, гуманистические начала. Когда власть провоцировала в нем жертвенность, например.

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