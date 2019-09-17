В Саратове после изнасилования госпитализирована врач поликлиники

В Саратове госпитализирована врач поликлиники Кировского района города, которая подверглась нападению преступника.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения, молодой доктор находится в одной из больниц, женщине оказывается необходимая медицинская, а также психологическая помощь.

Как уже сообщала "РГ", 24-летняя доктор, которая направлялась днем в понедельник по вызову домой к одному из пациентов, стала жертвой преступника. По данным следственных органов, инцидент произошел около 17 часов 30 минут в поселке Завокзальный. Врач не смогла найти нужный ей дом и обратилась за помощью к прохожему. Мужчина сначала вызвался помочь медику, а потом напал на нее в безлюдном месте и изнасиловал. После этого злоумышленник скрылся. Врач обратилась в полицию.

- Мы сочувствуем нашей коллеге и возмущены совершенным преступлением. Надеемся, что виновный понесет справедливое наказание, - заявили в областном министерстве здравоохранения.