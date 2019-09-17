В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

В Саратове сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании врача поликлиники.

Как уже рассказывала "РГ", доктор подверглась нападению, когда шла по вызову домой к одному из пациентов.

Как сообщает пресс-служба СК по региону, по подозрению в совершении преступления задержан 55-летний местный житель, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. В ходе проведенного опознания женщина узнала насильника.

По данным следствия, преступление было совершено в понедельник около 17 часов 30 минут в поселке Завокзальный Саратова. 24-летняя доктор, которая направлялась по вызову к одному из пациентов, не смогла найти нужный ей дом. За помощью она обратилась к прохожему. Мужчина сначала вызвался помочь медику, а потом напал на нее в безлюдном месте и изнасиловал. После этого злоумышленник скрылся. Врач обратилась в полицию. В настоящее время она госпитализирована.

- Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - информирует пресс-служба.